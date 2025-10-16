Νταϊάν Κίτον: Η οικογένειά της αποκάλυψε από τι πέθανε

Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον αποκάλυψε από τι πέθανε η ηθοποιός.

Αρχικά, η οικογένειά της ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τα μηνύματα συμπαράστασης και δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ηθοποιός πέθανε από πνευμονία το Σάββατο.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη μας Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου», ανέφερε η δήλωση.

Η οικογένεια πρότεινε στους θαυμαστές της να κάνουν δωρεές στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων.

«Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν ακλόνητη στην υποστήριξή της προς την άστεγη κοινότητα, επομένως οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν ένας υπέροχος και πολύτιμος φόρος τιμής σε αυτήν», πρόσθεσε η οικογένεια στο People.

Νταϊάν Κίτον: Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Η Νταϊάν Κίτον πέθανε στο Λος Άντζελες το Σάββατο (11 Οκτωβρίου). Οι διασώστες είχαν ανταποκριθεί και μετέβησαν στο σπίτι της, μεταφέροντάς τη σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Ένας φίλος της ανέφερε ότι η υγεία της «είχε επιδεινωθεί πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το People, και ότι μόνο η στενή οικογένειά της γνώριζε, επιλέγοντας «να κρατήσει τα πράγματα πολύ προσωπικά».

Η Κίτον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1970 μέσα από τον ρόλο της στην τριλογία «Ο Νονός» και τις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν (Annie Hall, Manhattan).

Το 1978 τιμήθηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Annie Hall, ενώ η καριέρα της περιλάμβανε επιτυχίες όπως The First Wives Club, Father of the Bride, Something’s Gotta Give και τη σειρά ταινιών Book Club.

Γεννημένη στο Λος Άντζελες το 1946 ως Νταϊάν Χολ, ήταν το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της, νοικοκυρά, είχε, όπως είπε η Κίτον το 2004 στο People, «την καρδιά μιας καλλιτέχνιδας».

Από τα σχολικά της χρόνια συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις και, μετά την αποφοίτησή της το 1964, σπούδασε υποκριτική στο κολέγιο. Σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να κυνηγήσει καριέρα στο θέατρο, χρησιμοποιώντας το πατρικό επώνυμο της μητέρας της, Keaton, καθώς υπήρχε ήδη μία Νταϊάν Χολ στο σωματείο των ηθοποιών.

Το 1968 έγινε δεκτή στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ Hair ως αναπληρώτρια της πρωταγωνίστριας, ενώ την ίδια περίοδο πάλευε με τη βουλιμία, κάτι που αργότερα περιέγραψε ως «μια ψυχική ασθένεια που έκρυβα για χρόνια».

Η Κίτον πρωταγωνίστησε στη θεατρική κωμωδία του Γούντι Άλεν Play It Again, Sam, που έκανε πρεμιέρα το 1969 στο Μπρόντγουεϊ, κερδίζοντας υποψηφιότητα για βραβείο Tony. Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση, στην ταινία Lovers and Other Strangers το 1970.

Η μεγάλη της ευκαιρία όμως ήρθε δύο χρόνια αργότερα, όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα τη διάλεξε για τον ρόλο της Κέι Άνταμς, συντρόφου του Μάικλ Κορλεόνε (Άλ Πατσίνο), στον Νονό (The Godfather) του 1972. Η Κίτον έχει παραδεχθεί ότι πήγε στην οντισιόν χωρίς να έχει διαβάσει το βιβλίο του Μάριο Πούζο ή να γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση. «Ήταν το πιο τυχερό πράγμα που μου συνέβη. Δεν είχα ιδέα για ποιον ρόλο πήγαινα», είχε πει στο People το 2022.

Η ταινία έγινε τεράστια επιτυχία και τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ η Κίτον επανέλαβε τον ρόλο της στο The Godfather Part II (1974) και στο The Godfather Part III (1990). Παράλληλα, συνέχισε τη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν, εμφανιζόμενη στα Play It Again, Sam (1972), Sleeper (1973) και Love and Death (1975).

Παρά τη δημοφιλία της, είχε παραδεχθεί πως ένιωθε συχνά ανασφάλεια και απέφευγε να βλέπει τις ταινίες της. «Δεν μου αρέσει ο τρόπος που φαίνομαι ή ακούγομαι», είχε δηλώσει στο People το 1975.

Το 1977 ήρθε ο ρόλος που την καθιέρωσε οριστικά: η Άνι Χολ στο ομώνυμο φιλμ του Άλεν, που της χάρισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου και την ανέδειξε σε σύμβολο στυλ, χάρη στα ανδρικά κοστούμια και τα γιλέκα που φορούσε και στην προσωπική της ζωή.

Με πληροφορίες από Variety