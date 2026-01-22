Νταβός: Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ για την ασφάλεια της Αρκτικής

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τρόπους για να παραμείνει ασφαλής η περιοχή της Αρκτικής.

Παράλληλα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην Ουκρανία.

Η συζήτηση μεταξύ Ρούτε και Τραμπ

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό», ενώ τόνισε: «ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή».

Με πληροφορίες από Reuters