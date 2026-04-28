Νουσρέτ: Ο αδελφός του Salt Bae συνελήφθη κατηγορούμενος για κύκλωμα παιδικής πορνείας

Ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ, αδελφός του Τούρκου σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ, γνωστού ως Salt Bae, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Απριλίου με κατηγορίες για εμπλοκή σε κύκλωμα παιδικής πορνείας, σύμφωνα με εισαγγελικές αρχές.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας για πορνεία που διεξάγει η Εισαγγελία του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από επιχείρηση στις 30 Ιανουαρίου, με στόχο υπόπτους που κατηγορούνται ότι μεσολαβούσαν για την πορνεία και παρείχαν χώρους για τέτοιες δραστηριότητες.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η ανάλυση κατασχεμένων κινητών τηλεφώνων αποκάλυψε πρόσθετα στοιχεία, μεταξύ των οποίων:

Άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες για τη διασύνδεση πελατών

Τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνταν για τη συλλογή εσόδων από την πορνεία

Με βάση τα ευρήματα αυτά, οι αρχές προχώρησαν σε δεύτερη επιχείρηση στις 17 Απριλίου. Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν, ενώ έξι ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, οι εισαγγελείς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Οζγκιούρ Γκιοκτσέ στις 24 Απριλίου. Εξετάστηκε επίσημα στις 27 Απριλίου και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ποινικό δικαστήριο με αίτημα προφυλάκισης.

Αργότερα διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση με βάση το άρθρο 227/1 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τη «διευκόλυνση παιδικής πορνείας».

Προηγούμενη κράτηση

Ο Οζγκιούρ Γκιοκτσέ είχε ήδη συλληφθεί στις 12 Απριλίου στο πλαίσιο άλλης έρευνας για πορνεία και ναρκωτικά, σύμφωνα με το Habertürk.

Σε εκείνη την υπόθεση, καταθέσεις τον ήθελαν να έχει φέρει σε επαφή άνδρες και γυναίκες με οικονομικό όφελος. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Η νέα σύλληψη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση της υπόθεσης, καθώς οι εισαγγελικές αρχές τον συνδέουν πλέον άμεσα με κατηγορίες που αφορούν ανηλίκους, βάσει νέων στοιχείων που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα.