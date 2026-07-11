Νότιος Λίβανος: Οι ΗΠΑ συντονίζουν τα βήματα για την αποχώρηση του Ισραήλ

Αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία βρίσκεται στη Βηρυτό για συνομιλίες με τον λιβανικό στρατό, με αντικείμενο την αποχώρηση του Ισραήλ από την πρώτη «πιλοτική ζώνη» στον νότιο Λίβανο.

Στόχος των επαφών είναι να καθοριστούν τα πρακτικά βήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου της 26ης Ιουνίου, η οποία προβλέπει σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σε συγκεκριμένους τομείς.

Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική αποστολή άρχισε συναντήσεις με τη διοίκηση του στρατού, ώστε να συζητηθεί ο μηχανισμός εφαρμογής της πρώτης ζώνης. Όπως είπε, οι ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποχωρήσουν από την περιοχή, ώστε να αναπτυχθεί εκεί ο λιβανικός στρατός.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει πλήρη έλεγχο σε δύο περιορισμένες περιοχές που χαρακτηρίζονται «πιλοτικές ζώνες». Η πρώτη αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ βρίσκονται υπό καθορισμό και άλλες ζώνες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, θα έχει ρόλο συντονιστή με τις δύο πλευρές για την εφαρμογή των ζωνών αυτών.

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να μετατρέψει τη συμφωνία-πλαίσιο σε συγκεκριμένα βήματα στο πεδίο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ένταση στον νότιο Λίβανο και να ενισχυθεί ο ρόλος του λιβανικού στρατού στην περιοχή.

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Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και η στάση της Χεζμπολάχ

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Ιούνιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, περιοχές του νότιου Λιβάνου δέχθηκαν και σήμερα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Στο παραλιακό χωριό αλ-Μανσούρι τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η συμφωνία του Ιουνίου απορρίπτεται από τη Χεζμπολάχ και δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι, όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλίζεται, ο στρατός του θα παραμένει ανεπτυγμένος σε «ζώνη ασφαλείας» βάθους 10 χιλιομέτρων.

Ο Λίβανος αναμένεται να συμμετάσχει την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, με το οποίο δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις. Μέχρι τώρα η Βηρυτός συνέδεε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες με την ισραηλινή αποχώρηση από τις δύο πιλοτικές ζώνες.

Οι συνομιλίες στη Ρώμη θα προηγηθούν της επίσκεψης του προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στην Ουάσινγκτον, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα, έπειτα από πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μείωση της έντασης μετά τη συμφωνία έχει επιτρέψει σε περισσότερους από 732.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων. Ωστόσο, περίπου 430.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι λόγω της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ