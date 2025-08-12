Νότια Κορέα: Συνελήφθη η σύζυγος του φυλακισμένου πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γεόλ

Η Κιμ Κεον Χι, σύζυγος του πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γεόλ οδηγήθηκε την Τρίτη στη φυλακή με ένταλμα του κεντρικού δικαστηρίου της Σεούλ, στην πρώτη σύλληψη πρώην πρώτης κυρίας στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ ο Γιουν παραμένει προφυλακισμένος από τον Ιούλιο.

Ο Γιουν Σοκ Γεόλ βρίσκεται υπό κράτηση καθώς ερευνάται για την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Η σύλληψη της Κιμ έγινε στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει ειδικός εισαγγελέας, ο οποίος είχε αναλάβει μετά την εκλογή του Λι Τζε Μιουνγκ στην προεδρία, για να εξετάσει 16 υποθέσεις εις βάρος της. Το ένταλμα κάλυπτε τρεις από αυτές.

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Κιμ φέρεται να αποκόμισε πάνω από 800 εκατ. γουόν (περίπου 550.000 ευρώ) από χειραγώγηση της μετοχής της Deutsch Motors την περίοδο 2009-2012, προκαλώντας τεχνητή άνοδο στην τιμή της.

Κατηγορείται επίσης ότι έλαβε παράνομη πολιτική χρηματοδότηση άνω των 270 εκατ. γουόν (περίπου 185.000 ευρώ) με τη μορφή δωρεάν δημοσκοπήσεων, τις οποίες φέρεται να αξιοποίησε για να επηρεάσει την επιλογή υποψηφίων του συντηρητικού κόμματος People Power στις συμπληρωματικές εκλογές του 2022.

Η τρίτη υπόθεση αφορά την αποδοχή πολυτελών δώρων, όπως τσάντες Chanel και κοσμήματα υψηλής αξίας, από την Εκκλησία της Ενοποίησης, τα οποία, σύμφωνα με την κατηγορία, παραδόθηκαν μέσω σαμάνου που λειτουργούσε ως μεσάζων, με αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση σε αναπτυξιακά έργα στην Καμπότζη.

Ο Γιουν Σοκ Γεόλ και η Κιμ Κεον Χι / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Κιμ είχε ανακριθεί για πάνω από επτά ώρες την προηγούμενη εβδομάδα, πριν ζητηθεί το ένταλμα σύλληψης. Την Τρίτη, παρέμεινε στο δικαστήριο για τέσσερις ώρες και τριάντα λεπτά, αρνούμενη όλες τις κατηγορίες. Ο δικαστής επικαλέστηκε «κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων» ως βασικό λόγο προφυλάκισης.

Κατά την ακρόαση, φέρεται να παραπονέθηκε ότι ερευνώνται ακόμη και ζητήματα από πριν τον γάμο της, λέγοντας: «Με ενοχλεί που συνεχώς επανέρχονται θέματα από το παρελθόν μου».

Η πρώην πρώτη κυρία θα κρατηθεί στο κέντρο κράτησης Nambu, στα νοτιοδυτικά της Σεούλ, ενώ ο Γιουν παραμένει στο Seoul Detention Center, στα νότια προάστια, στην πόλη Uiwang.

Πρώην επιχειρηματίας στον χώρο των εκθέσεων τέχνης, η Κιμ Κεον Χι θεωρούνταν ισχυρή παρουσία στο παρασκήνιο κατά την προεδρία του Γιουν. Πρόσφατα έχασε και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της, καθώς οι τίτλοι ακυρώθηκαν μετά τη διαπίστωση λογοκλοπής στις εργασίες και τις διατριβές της.

