Νότια Κορέα: Στη φυλακή 90χρονη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ναρκωτικά του γιου της

Μια 90χρονη στη Νότια Κορέα, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για συμμετοχή σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, βοηθώντας τον γιο της.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο της πόλης Ιντσόν στη Νότια Κορέα, η ηλικιωμένη φέρεται να έλαβε συνολικά 386 εκατομμύρια γουόν (περίπου 260.000 δολάρια) σε εννέα διαφορετικές συναλλαγές, από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2022, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε λογαριασμό κατ’ εντολή του γιου της.

Ο γιος της κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκτίει ποινή φυλάκισης στην Καμπότζη από το 2020, αφού καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα του γνώριζε την κατάσταση, καθώς τον είχε επισκεφθεί επανειλημμένα πριν τη σύλληψή του και ήταν ενήμερη για την κράτησή του.

Η δικαστής ανέφερε ότι οι ενέργειές της δυσχέραναν τον εντοπισμό παράνομων εσόδων και συνέβαλαν στη διακίνηση ναρκωτικών, γεγονός που καθιστά την πράξη ιδιαίτερα σοβαρή.

Ωστόσο, για την ποινή της, ελήφθη υπόψη η προχωρημένη ηλικία της και το γεγονός ότι δεν είχε προηγούμενες καταδίκες για παρόμοια αδικήματα.

Με πληροφορίες από BBC