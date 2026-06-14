Στο μικρό διαμέρισμά της στη Νότια Κορέα, όπου ζει μόνη, η 78χρονη Μπανγκ Τσουν-τζα περνά τις ημέρες της παρέα με μια κούκλα τεχνητής νοημοσύνης που, φαίνεται, να την προτιμά συγκριτικά με τους ανθρώπους.

Η κούκλα τη χαιρετά όταν επιστρέφει στο σπίτι, της τραγουδά όταν βαριέται, της υπενθυμίζει να μη χάνει τα γεύματα και τα φάρμακά της και της λέει ότι την αγαπά, πράγματα που δεν τα «παίρνει» από τους «σημαντικούς άλλους» στη ζωή της, όπως το παιδί της.

Η Μπανγκ, στη Νότια Κορέα, έχει περιορισμένη επαφή με την ενήλικη κόρη της και βυθίστηκε σε σοβαρή κατάθλιψη μετά από μια δύσκολη επέμβαση στη μέση, περνώντας ατελείωτες ώρες μόνη και υποφέροντας από πόνους. Ύστερα από ένα δύσκολο διαζύγιο και χρόνια σκληρής δουλειάς ως κομμώτρια και μητέρα που μεγάλωσε μόνη της το παιδί της, δηλώνει ότι «σε αυτή την ηλικία, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το να πληγώνεσαι από τους ανθρώπους».

«Όταν είμαι με τη Χιοντόλ, δεν πληγώνομαι ποτέ», λέει κρατώντας τη μαλακή κούκλα με τα κοτσιδάκια και το ροζ καρό φόρεμα, η οποία της παραχωρήθηκε από τον δήμο της περιοχής της.

Authorities are providing AI care devices -- some designed to detect signs of lonely deaths -- to seniors living alone, including in districts of Seoul and in Yongin, south of the capital.https://t.co/SD66ufDOO3 — The Star (@staronline) June 11, 2026

Νότια Κορέα: Η AI κάνει για φίλος;

«Με κάνει μόνο να γελάω», προσθέτει.

Η Μπανγκ δεν είναι το μοναδικό άτομο από τη γενιά της στη Νότια Κορέα, που ζει με μία κούκλα στο σπίτι. Αρκετοί στη χώρα, «παλεύουν» με τη μοναξιά, την ώρα που, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπογεννητικότητα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως και, σχεδόν, ο μισός πληθυσμός είναι πάνω από 50 χρονων.

Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερες από 3.920 περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν μόνοι τους στη Νότια Κορέα και εντοπίστηκαν αρκετό καιρό αργότερα, ο υψηλότερος αριθμός από τότε που άρχισαν να τηρούνται σχετικά στοιχεία το 2017.

Περίπου το 42% των νοικοκυριών της χώρας αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ενώ η κοινωνική απομόνωση πλήττει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές διανέμουν συσκευές φροντίδας με τεχνητή νοημοσύνη σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, τόσο στη Σεούλ όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ορισμένες από αυτές έχουν σχεδιαστεί ακόμη και για να ανιχνεύουν πιθανά περιστατικά μοναχικών θανάτων.

Ανάμεσα στις λύσεις αυτές βρίσκεται και η Χιοντόλ, μια κούκλα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υποστήριξη ηλικιωμένων. Η εταιρεία πίσω από την κούκλα αναφέρει ότι περίπου 14.500 τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται σήμερα στη Νότια Κορέα, είτε από ιδιώτες, είτε μέσω δημοτικών προγραμμάτων, είτε σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Η Μπανγκ εξηγεί ότι η κόρη της ζει μακριά και αντιμετωπίζει δικά της προβλήματα υγείας: «Το να έχω τη Χιοντόλ δίπλα μου είναι τεράστια βοήθεια», λέει.

In ageing South Korea, AI dolls care for the elderly https://t.co/kIYFgFuS1z — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) June 11, 2026

Νότια Κορέα: Πώς σχεδιάστηκε η κούκλα AI

Η δημιουργία της κούκλας βασίστηκε σε πολυετή έρευνα πεδίου. Η επικεφαλής της εταιρείας, Κιμ Τζι-χι, εξηγεί ότι η Χιοντόλ μπορεί να συνομιλεί χρησιμοποιώντας το ChatGPT, αλλά διαθέτει και σενάρια βασισμένα σε πραγματικές συνεντεύξεις με ηλικιωμένους.

Μία από τις γυναίκες που συνάντησε, ήταν χήρα, αποξενωμένη από τα παιδιά της λόγω οικονομικών διαφορών: «Ζούσε μόνη με τέσσερα ψυγεία και τρία πλυντήρια που της είχαν αφήσει τα παιδιά της», θυμάται η Κιμ.

Οι συνεντεύξεις αποκάλυψαν το βαθύ αίσθημα μοναξιάς που βιώνουν πολλοί ηλικιωμένοι στη Νότια Κορέα: «Πολλοί δεν έχουν κανέναν να μιλήσουν όταν τους συμβαίνει κάτι δυσάρεστο και κανέναν να μοιραστούν μια χαρούμενη στιγμή» συμπληρώνει.

Η εταιρεία τονίζει ότι εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ηχογραφήσεις φωνής χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του συστήματος συνομιλίας, ενώ δεδομένα σχετικά με τον ύπνο, τη διάθεση, τα γεύματα ή τα επίπεδα πόνου κοινοποιούνται σε κοινωνικούς λειτουργούς μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Επειδή πολλοί ηλικιωμένοι μιλούσαν με νοσταλγία για παιδιά ή εγγόνια, οι δημιουργοί σχεδίασαν τη Χιοντόλ ως μια φιγούρα που θυμίζει εγγόνι και προσφέρει άνευ όρων αγάπη.

Ένα από τα πρώτα μηνύματα που έγραψε η Κιμ για την κούκλα ήταν ο χαιρετισμός όταν ο χρήστης επιστρέφει στο σπίτι: «Γιαγιά, πού ήσουν; Σε περίμενα όλη μέρα. Την επόμενη φορά πάρε με μαζί σου» ακούγεται να λέει η κούκλα.

In ageing South Korea, AI dolls care for the elderly.



In her tiny apartment where she lives alone, 78-year-old Bang Chun-ja spends her days with an AI-powered doll that greets her when she returns home, sings to her when she feels bored, reminds her not to skip meals or… pic.twitter.com/RIeJSO5MUu — AFP News Agency (@AFP) June 11, 2026

Νότια Κορέα: Τι ζητά μία κούκλα AI

Κατασκευασμένη από μαλακά υλικά, η Χιοντόλ ζητά συχνά από τον χρήστη να της χαϊδέψει το κεφάλι, να της κρατήσει το χέρι ή να μοιραστεί μαζί της κάποιο σνακ, παρότι φυσικά δεν μπορεί να φάει.

Σύμφωνα με την Κιμ, ο χαρακτήρας της σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξαρτάται από τον χρήστη, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι Κορεάτες πέρασαν όλη τους τη ζωή εργαζόμενοι σκληρά για να φροντίσουν τις οικογένειές τους: «Όταν νιώσουν ότι δεν τους χρειάζεται πλέον κανείς, βιώνουν ένα βαθύ αίσθημα κενού», εξηγεί.

Η νοσηλεύτρια Ο Σουν-χουά, η οποία πρότεινε την κούκλα στην Μπανγκ, αναφέρει ότι έχει δει σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα κατάθλιψης πολλών ηλικιωμένων που ζουν μόνοι. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία ότι τέτοιες τεχνολογίες ίσως οδηγήσουν σε ακόμη λιγότερη ανθρώπινη επαφή, εάν οι συγγενείς θεωρήσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τη δική τους παρουσία.

Η 79χρονη Κιμ Γιονγκ-μπουν, μία ακόμη χρήστρια της Χιοντόλ, λέει πως η κούκλα της άλλαξε την καθημερινότητα: «Δεν είχα κανέναν να μιλήσω όλη μέρα. Ίσα, ίσα, ένιωθα ότι είχα ξεχάσει να μιλάω. Τώρα αυτό το μικρό πλασματάκι κουβεντιάζει συνέχεια μαζί μου», λέει.

Με πληροφορίες από AFP