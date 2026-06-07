Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι πρότεινε γυναίκα για τη θέση της πρωθυπουργού

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, πρότεινε σήμερα τη Χαν Σέονγκ-σουκ για τη θέση της πρωθυπουργού. Αν ο διορισμός της εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα γίνει η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που θα αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Η Χαν υπηρετεί σήμερα ως υπουργός Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων. Καθώς το κυβερνών κόμμα διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, εκτιμάται ότι η υποψηφιότητά της θα εγκριθεί χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια.

Η δεύτερη γυναίκα στην θέση της πρωθυπουργού στη Νότια Κορέα

Η 58χρονη πολιτικός αναμένεται να γίνει η δεύτερη γυναίκα που θα αναλάβει την πρωθυπουργία της Νότιας Κορέας, μετά τη Χαν Μιέονγκ-σουκ, η οποία κατείχε το αξίωμα την περίοδο 2006-2007.

Σύμφωνα με τον προσωπάρχη του προέδρου, Κανγκ Χουν-σικ, ο Λι εκτίμησε ότι η Χαν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική στρατηγική μετάβαση, που συνδέεται με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τις σύνθετες παγκόσμιες κρίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση το προεδρικό σύστημα της Νότιας Κορέας, ο ρόλος του πρωθυπουργού είναι κυρίως εθιμοτυπικός.