Νότια Κορέα: Μαχητικά συγκρούστηκαν ενώ οι πιλότοι έβγαζαν φωτογραφίες

Οι αρχές της Νότιας Κορέας αποδίδουν τη σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών το 2021 στο γεγονός ότι οι πιλότοι τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νταεγκού, όταν δύο μαχητικά τύπου F-15K συγκρούστηκαν στον αέρα κατά την επιστροφή τους στη βάση. Οι πιλότοι δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο τα αεροσκάφη υπέστησαν σημαντικές ζημιές, με το κόστος επισκευών να ανέρχεται σε περίπου 880 εκατ. γουόν (περίπου 596.000 δολάρια).

Σύμφωνα με την έκθεση του Board of Audit and Inspection, ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους είχε δηλώσει πριν από την αποστολή ότι σκόπευε να τραβήξει φωτογραφίες για να σηματοδοτήσει την τελευταία του πτήση με τη μονάδα του, πρακτική που, όπως σημειώνεται, ήταν διαδεδομένη εκείνη την περίοδο.

Κατά την επιστροφή, ο ίδιος χρησιμοποίησε το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο για να τραβήξει εικόνες. Την ίδια στιγμή, ο πιλότος του προπορευόμενου αεροσκάφους ζήτησε από μέλος του πληρώματος να καταγράψει βίντεο του δεύτερου μαχητικού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πιλότος του δεύτερου αεροσκάφους εκτέλεσε απότομο ελιγμό, ανεβάζοντας το μαχητικό και αναστρέφοντάς το ώστε να καταγραφεί καλύτερα. Ο ελιγμός έφερε τα δύο αεροσκάφη σε πολύ κοντινή απόσταση.

Παρά την προσπάθεια του πρώτου αεροσκάφους να απομακρυνθεί με απότομη κάθοδο, τα δύο μαχητικά συγκρούστηκαν, προκαλώντας ζημιές στην πτέρυγα του ενός και στο ουραίο τμήμα του άλλου.

Η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας επέβαλε πειθαρχικές κυρώσεις στον πιλότο του δεύτερου αεροσκάφους, ο οποίος έχει έκτοτε αποχωρήσει από το σώμα και εργάζεται σε πολιτική αεροπορική εταιρεία.

Αρχικά του επιβλήθηκε πρόστιμο που αντιστοιχούσε στο σύνολο του κόστους επισκευών, ωστόσο μετά από προσφυγή του, το ποσό μειώθηκε σε 88 εκατ. γουόν (περίπου 5.000 ευρώ), με τις αρχές να κρίνουν ότι η ευθύνη δεν βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η πολεμική αεροπορία φέρει μέρος της ευθύνης, καθώς δεν είχε θεσπίσει σαφείς κανόνες για τη χρήση προσωπικών συσκευών κατά τη διάρκεια πτήσεων.

Λήφθηκε επίσης υπόψη ότι ο πιλότος είχε έως τότε καλή υπηρεσιακή πορεία και ότι κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια το αεροσκάφος στη βάση, αποτρέποντας περαιτέρω ζημιές.

Με πληροφορίες από BBC