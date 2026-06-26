Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον Χι, που ήδη εκτίει ποινή για άλλη υπόθεση διαφθοράς, καταδικάστηκε σε επιπλέον κάθειρξη επτά ετών για δωροληψία.

Η σύζυγος του πρώην πρόεδρου Γιουν Σουκ Γεόλ, κρίθηκε ένοχη για το ότι έλαβε κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας, με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις όπως διορισμοί σε αξιώματα.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι η Κιμ Κέον Χι «είχε δεχθεί χωρίς δισταγμό αντικείμενα αξίας που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα δυσκολευόταν να αποκτήσει στη ζωή του».

Η υπόθεση της πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χι

Η ίδια ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για χειραγώγηση μετοχών και διαφθορά, η οποία αυξήθηκε τον Απρίλιο ύστερα από την καταδίκη της σε 20 μήνες φυλάκισης σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον Ιανουάριο.

Για αυτή τη δεύτερη υπόθεση διαφθοράς, στην πρώην πρώτη κυρία ασκήθηκε δίωξη τον Δεκέμβριο για επιπλέον κατηγορίες, όπως το ότι δέχθηκε κοσμήματα συνολικής αξίας 103 εκατ. γουόν (σχεδόν 59.000 ευρώ). Σε αυτά περιλαμβάνονταν ένα κολιέ Van Cleef & Arpels, μια καρφίτσα Tiffany & Co. και σκουλαρίκια Graff, που της προσέφερε μεγιστάνας ακινήτων το 2022. Σε αντάλλαγμα, κατηγορήθηκε ότι προσφέρθηκε να εξασφαλίσει κάποια θέση στον γαμπρό του προσώπου αυτού.

Η Κιμ είχε επίσης δεχθεί μια χρυσή χελωνίτσα αξίας 2,65 εκατ. γουόν (άνω των 1.500 ευρώ) από πολιτικό πρόσωπο, καθώς και ένα ρολόι Vacheron Constantin αξίας 39 εκατ. γουόν (άνω των 22.200 ευρώ) που προσέφερε επιχειρηματίας που ειδικευόταν στα «ρομπότ σκύλους».

Κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία της δίκης της, στις 15 Μαΐου, η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών για την Κιμ Κέον Χι για «άσκηση επιρροής και δωροληψίες». Είχε κατηγορηθεί ότι δέχθηκε σε διάφορες περιστάσεις χρήματα και αντικείμενα αξίας, εκμεταλλευόμενη τη θέση της ως συζύγου του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για την απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στα τέλη του 2014.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ

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