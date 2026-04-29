Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

Η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας, Κιμ Κέον Χι, καταδικάστηκε την Τρίτη σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς και δωροδοκία, αφού το εφετείο αναβάθμισε την προηγούμενη ποινή της.

Το εφετείο έκρινε ότι η Κιμ είχε συμμετάσχει στη χειραγώγηση της τιμής μιας κορεατικής μετοχής με χαμηλό όγκο συναλλαγών, σε συνεργασία με πολλούς χρηματιστές, ανατρέποντας την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που την είχε αθωώσει από την κατηγορία.

Διαπίστωσε επίσης ότι η Κιμ δέχτηκε δύο τσάντες Chanel και ένα κολιέ Graff, συνολικής αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων γουόν (54.257 δολάρια), από την Εκκλησία της Ενοποίησης, ενώ γνώριζε ότι η εκκλησία ανέμενε πολιτικές χάρες για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Η υπόθεση της Κιμ Κέον Χι

«Η Κιμ άσκησε την επιρροή της ως πρώτη κυρία και διέπραξε το αδίκημα της δωροδοκίας», δήλωσε ο επικεφαλής δικαστής.

«Υπονόμευσε την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαφάνεια της κυβέρνησης και προκάλεσε διχασμό στην κοινή γνώμη σχετικά με τα εθνικά ζητήματα».

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης πρόστιμο 70 εκατομμυρίων γουόν στην Κιμ και διέταξε τη δήμευση του κολιέ.

Η Κιμ, σύζυγος του ανατραπέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση στην πρώτη απόφαση τον Ιανουάριο για δωροδοκία, ενώ το δικαστήριο την απάλλαξε από άλλες κατηγορίες.

Εκτός από τη δωροδοκία, η Κιμ κατηγορήθηκε επίσης για χειραγώγηση μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και παράνομη υποστήριξη υποψηφίου στις αναπληρωματικές εκλογές του 2022.

Το εφετείο επικύρωσε την απόφαση ότι η Κιμ δεν ήταν ένοχη για παραβίαση του εκλογικού νόμου.

Η Κιμ βρίσκεται υπό κράτηση από τον Αύγουστο.

Αρνείται τις κατηγορίες η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Η ίδια αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι η Κιμ θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Τρίτης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά δικών που προέκυψαν από τις έρευνες σχετικά με την προσωρινή επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν το 2024 και τα συναφή σκάνδαλα που εμπλέκουν το κάποτε ισχυρό ζευγάρι.

Ο Γιουν, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του τον περασμένο Απρίλιο, καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο σε ισόβια κάθειρξη για την οργάνωση μιας εξέγερσης που συνδέεται με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024.

Αρκετοί από τους συνεργάτες του βρίσκονται επίσης υπό δίκη για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους. Ο πρώην πρωθυπουργός Χαν Ντακ-σου καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκισης, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι «έκλεισε τα μάτια» στο σχέδιο του Γιουν.

Με πληροφορίες από Reuters