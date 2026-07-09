Νότια Κορέα: Δικαστήριο επιβεβαίωσε την καταδίκη του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ σε φυλάκιση επτά ετών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ σε φυλάκιση επτά ετών.

Η ποινή αποφασίστηκε σχετικά με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024 και τις χαοτικές συνέπειες που είχε αυτή.

Ο 65χρονος πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο για «εξέγερση», επειδή αποπειράθηκε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και έστειλε τον στρατό στο Κοινοβούλιο στην προσπάθεια να το φιμώσει.

Είχε καταδικαστεί επίσης σε πενταετή φυλάκιση τον Ιανουάριο σε ένα άλλο σκέλος της υπόθεσης, ποινή που αυξήθηκε σε επτά έτη φυλάκισης σε δεύτερο βαθμό τον Απρίλιο, για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Η εισαγγελία καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης του Γιουν είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι αποφάσεις του οποίου δεν είναι εφέσιμες.

«Όλες οι προσφυγές απορρίφθηκαν», δήλωσε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά την ανακοίνωση της απόφασης που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, επιβεβαιώνοντας την ποινή της επταετούς φυλάκισης που είχε ανακοινωθεί από εφετείο.

Η υπόθεση του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας

Ο Γιουν κατηγορείτο σε αυτήν την τελευταία υπόθεση ότι παρεμπόδισε τις διαβουλεύσεις του υπουργικού συμβουλίου και χρησιμοποίησε πλαστογραφημένες υπογραφές του πρωθυπουργού για να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, καθώς και ότι κατέφυγε σε πράκτορες της προεδρικής ασφάλειας προκειμένου να εμποδίσει τη σύλληψή του μετά την ακύρωση της κήρυξης στρατιωτικού νόμου από τους βουλευτές.

Τον Ιανουάριο δικαστήριο έκρινε πως ο Γιουν καταχράστηκε την εξουσία του χρησιμοποιώντας τους αξιωματούχους των υπηρεσιών προεδρικής ασφάλειας κατά του κράτους και για να εμποδίσει τους ερευνητές να τον θέσουν υπό κράτηση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε σήμερα ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις υπηρεσίες προεδρικής ασφάλειας του Γουν, κυρίως σχηματίζοντας ανθρώπινη ασπίδα και εγκαθιστώντας συρματοπλέγματα προκειμένου να εμποδιστεί η παράδοση δικαστικού εντάλματος, δεν μπορούν να αιτιολογηθούν ως νόμιμες ενέργειες ασφαλείας.

Οι δικηγόροι του Γιουν εξέφρασαν λύπη κατηγορώντας το δικαστήριο ότι απεφάνθη για την υπόθεση «χωρίς επαρκή εξέταση».

Προτίθενται να αμφισβητήσουν την απόφαση αυτή για συνταγματικούς λόγους και είπαν ότι θα καταθέσουν προσφυγή.

Ο Γιουν, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο του 2025 και είναι ήδη στη φυλακή, άσκησε έφεση σε μια άλλη καταδίκη του, αυτή τη φορά σε ισόβια, λέγοντας ότι ενήργησε «μόνο για το καλό του έθνους».

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε κάθειρξη 30 ετών για την αποστολή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στη Νότια Κορέα προκειμένου να προκαλέσει την Πιονγκγιάνγκ και ως πρόσχημα για να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νότια Κορέα: Η πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χι καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση