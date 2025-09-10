Νότια Κορέα: Αθώωση 79χρονης που είχε καταδικαστεί πριν από 60 χρόνια επειδή δάγκωσε τον βιαστή της

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα δικαστικά κεφάλαια της Νότιας Κορέας έκλεισε οριστικά την Τετάρτη, όταν δικαστήριο του Μπουσάν αθώωσε τη Τσόι Μαλ-τζα, κρίνοντας ότι ενήργησε σε «νόμιμη άμυνα» όταν, το 1964, σε ηλικία 19 ετών, απέκοψε με δάγκωμα τμήμα της γλώσσας άνδρα που της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, ο 21χρονος άνδρας την ακινητοποίησε στο έδαφος στην πόλη Γκιμχάε, τη φίλησε με τη βία και σε μια στιγμή της έκλεισε και τη μύτη για να μην μπορεί να αναπνεύσει. Η Τσόι κατάφερε να απελευθερωθεί δαγκώνοντάς του 1,5 εκατοστό από τη γλώσσα.

Ωστόσο, το 1965 η δικαιοσύνη την καταδίκασε σε δέκα μήνες φυλάκιση με αναστολή για «πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης», ενώ ο επιτιθέμενος καταδικάστηκε μόνο για «παραβίαση ιδιοκτησίας και απειλές», λαμβάνοντας ποινή έξι μηνών με αναστολή. Οι δικαστές τότε έκριναν ότι η αντίδραση της Τσόι είχε «ξεπεράσει τα νόμιμα όρια της αυτοάμυνας».

Η νέα απόφαση του δικαστηρίου του Μπουσάν ανατρέπει εκείνη την ιστορική καταδίκη, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις της ως προσπάθεια να διαφύγει από «άδικη προσβολή της σωματικής της ακεραιότητας και της σεξουαλικής της αυτοδιάθεσης».

Η Τσόι, σήμερα 79 ετών, χαμογέλασε συγκινημένη όταν υποστηρικτές της την υποδέχθηκαν με λουλούδια έξω από το δικαστήριο, κρατώντας πανό που έγραφε: «Η Τσόι Μαλ-τζα τα κατάφερε!».

«Πριν από 61 χρόνια, σε μια κατάσταση που δεν καταλάβαινα τίποτα, το θύμα έγινε θύτης και η μοίρα μου σφραγίστηκε ως εγκληματίας. Για τα θύματα που βίωσαν την ίδια αδικία, ήθελα να γίνω μια πηγή ελπίδας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την αθώωση.

Η υπόθεσή της αναζωπυρώθηκε με το κίνημα #MeToo που ενέπνευσε την Τσόι να διεκδικήσει δικαίωση. Από το 2017 και μετά, το φεμινιστικό κίνημα στη Νότια Κορέα έχει πετύχει σημαντικές αλλαγές, από την πρόσβαση στις αμβλώσεις έως αυστηρότερες ποινές για τα λεγόμενα «spycam crimes».

Η Τσόι υπέβαλε αίτημα για επανεκδίκαση το 2020, όμως τα κατώτερα δικαστήρια το απέρριπταν διαδοχικά. Το 2024 το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε τελικά την επανάληψη της δίκης. Στην πρώτη ακροαματική διαδικασία οι εισαγγελείς ζήτησαν συγγνώμη και κάλεσαν τους δικαστές να ακυρώσουν την καταδίκη.

Οι συνήγοροί της ανακοίνωσαν ότι θα επιδιώξουν αποζημίωση από το κράτος για τις συνέπειες που υπέστη η πελάτισσά τους τα τελευταία εξήντα χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian