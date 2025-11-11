Νότια Κορέα: Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο πρώην πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ

Αναστάτωση στη Νότια Κορέα προκαλεί η είδηση ότι ο καθαιρεμένος πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, μετά τις νέες κατηγορίες που απήγγειλε ο ειδικός εισαγγελέας της χώρας για «παροχή βοήθειας σε εχθρικό κράτος» και κατάχρηση εξουσίας.

Οι κατηγορίες συνδέονται με τη βραχύβια επιβολή στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, στο πλαίσιο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος, για την οποία ο Γιουν βρίσκεται ήδη υπό δίκη.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην πρόεδρος και στενοί συνεργάτες του «συνωμότησαν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις κήρυξης στρατιωτικού νόμου έκτακτης ανάγκης», προκαλώντας επικίνδυνη ένταση με τη Βόρεια Κορέα.

Ο ειδικός εισαγγελέας Παρκ Τζι-γιάνγκ αποκάλυψε ότι η έρευνα έφερε στο φως υπόμνημα του πρώην επικεφαλής αντικατασκοπείας, το οποίο προέτρεπε τη στρατιωτική ηγεσία να «εκμεταλλευτεί μια ασταθή κατάσταση ή μια αναδυόμενη ευκαιρία» για να προκαλέσει αντίδραση της Πιονγιάνγκ.

Το έγγραφο φέρεται να ανέφερε ότι ο νοτιοκορεατικός στρατός έπρεπε να στοχεύσει θέσεις που θα έπλητταν το κύρος της Βόρειας Κορέας, ώστε «η απάντησή της να είναι αναπόφευκτη».

Ο Γιουν, ο οποίος καθαιρέθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο, δικάζεται ήδη για εξέγερση και σειρά άλλων αδικημάτων. Αν κριθεί ένοχος για τις νέες κατηγορίες, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο ίδιος έχει απορρίψει όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε σχεδίασε πραξικόπημα, αλλά κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο για να «προστατεύσει τη δημοκρατία» από «αντικαθεστωτικά στοιχεία» και την «υπονόμευση» των θεσμών από την αντιπολίτευση.

