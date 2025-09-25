Νότια Κορέα: 15 χρόνια κάθειρξης σε CEO εταιρείας για εργατικό δυστύχημα που σκότωσε 23 ανθρώπους

Δικαστήριο στη Νότια Κορέα καταδίκασε σε 15 χρόνια κάθειρξης τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aricell, Παρκ Σουν-γκουάν, για την πυρκαγιά που ξέσπασε πέρυσι σε εργοστάσιο μπαταριών στη Χουασόνγκ, νότια της Σεούλ, προκαλώντας τον θάνατο 23 ανθρώπων, ανάμεσά τους 18 αλλοδαποί εργάτες, και τον τραυματισμό οκτώ ακόμη.

Η απόφαση θεωρείται ιστορική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα βάσει του νόμου περί βιομηχανικής ασφάλειας, ο οποίος προβλέπει τουλάχιστον ένα έτος φυλάκισης ή πρόστιμα έως και 1 δισ. γουόν (περίπου 640.000 δολάρια) για θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Το δικαστήριο χαρακτήρισε την πυρκαγιά «προαναγγελθείσα τραγωδία» και έκρινε ότι οι ευθύνες των στελεχών οδήγησαν στους θανάτους.

Ο γιος του Παρκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, καταδικάστηκε επίσης σε 15 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 1 εκατ. γουόν.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή 20 ετών, τονίζοντας ότι οι αλλαγές που έγιναν στις εγκαταστάσεις δυσκόλεψαν την εκκένωση του κτιρίου. Η έρευνα κατέληξε ότι η εταιρεία δεν διέθετε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ούτε επαρκή εκπαίδευση προσωπικού.

Μετά την τραγωδία, ο Παρκ ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο αρνήθηκε ότι υπήρξαν παραλείψεις στην ασφάλεια του εργοστασίου. Κατά την ώρα της φωτιάς, στο δεύτερο πάτωμα του κτιρίου βρίσκονταν περίπου 35.000 κυψέλες λιθίου για έλεγχο και συσκευασία. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν ώρες για να τη θέσουν υπό έλεγχο, χρησιμοποιώντας ξηρή άμμο, καθώς οι φωτιές λιθίου αντιδρούν εκρηκτικά με το νερό.

Η Νότια Κορέα είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή μπαταριών λιθίου, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φορητούς υπολογιστές και άλλα προϊόντα. Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε Μιουνγκ, έχει αναγνωρίσει ότι δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των εργαζομένων και δεσμεύτηκε να αυστηροποιήσει τις ποινές για εταιρείες που ευθύνονται για θανατηφόρα ατυχήματα.

Με πληροφορίες από BBC