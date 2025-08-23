Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Η σύλληψη του 83χρονου Τζον Χιουμ, γνωστού και ως «βαρόνου των ρινόκερων», συγκλονίζει τη Νότια Αφρική και διχάζει τους περιβαλλοντολόγους. Ο Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης που δημιούργησε το μεγαλύτερο ιδιωτικό κοπάδι ρινόκερων στον κόσμο με περίπου 2.000 ζώα, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε κύκλωμα λαθρεμπορίας που πούλησε 964 κέρατα ρινόκερων, αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων, σε αγοραστές στην Ασία την περίοδο 2017–2024.

Ο Χιουμ, που αρνείται τις κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 ραντ, ενώ μαζί του κατηγορούνται πέντε ακόμη άτομα, ανάμεσά τους δύο δικηγόροι και ένας πρώην διαχειριστής της φάρμας του. Αντιμετωπίζουν συνολικά πάνω από 50 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απάτη, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση θεωρείται καθοριστική για το μέλλον της ιδιωτικής εκτροφής ρινόκερων και τις συζητήσεις γύρω από τη νομιμοποίηση του εμπορίου κεράτων. Ο ίδιος ο Χιουμ είχε δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ραντ για την εκτροφή και προστασία των ζώων, υποστηρίζοντας ότι η νομιμοποίηση θα μπορούσε να μειώσει τα κέρδη των εγκληματικών κυκλωμάτων και να ενισχύσει τη συντήρηση των ειδών.

Οι υποστηρικτές της αποποινικοποίησης, όπως ο οργανισμός Rhino Revolution, υποστηρίζουν ότι το κέρατο μπορεί να κοπεί χωρίς να βλάψει το ζώο και ότι η νόμιμη εμπορία του θα μπορούσε να κατευθύνει έσοδα στη διατήρηση των ρινόκερων. Αντίθετα, οι αντίπαλοι φοβούνται ότι η νομιμοποίηση θα ενίσχυε τη ζήτηση στην Ασία, όπου το κέρατο πωλείται έως και 60.000 δολάρια το κιλό.

Ο Χιουμ αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του τεράστιου κόστους συντήρησης των ζώων, τα οποία ζυγίζουν πάνω από δύο τόνους. Το 2023 προσπάθησε να πουλήσει το ράντσο του με όλα τους 2.000 ρινόκερους για 10 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να βρει αγοραστή. Τελικά, η διαχείριση πέρασε στον οργανισμό African Parks, που έχει ήδη αρχίσει να μετεγκαθιστά τα ζώα σε πάρκα στη Νότια Αφρική και τη Ρουάντα.

Τα τελευταία 15 χρόνια, περισσότεροι από 10.000 ρινόκεροι έχουν σκοτωθεί στη Νότια Αφρική από λαθροθήρες. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 420 θάνατοι, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τη μείωση, το εμπόριο κεράτων παραμένει μία από τις πιο κερδοφόρες παράνομες αγορές παγκοσμίως.

Η δίκη του Χιουμ αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στο δικό του μέλλον, αλλά και στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας του ρινόκερου, ενός από τα πιο απειλούμενα ζώα στον πλανήτη.

Με πληροφορίες από Financial Times