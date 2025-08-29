Nόσος των Λεγεωναρίων: Στους 7 οι νεκροί από τη νόσο που ανησυχεί τις ΗΠΑ

Οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θυμάτων από τη νόσο των Λεγεωναρίων στο Χάρλεμ έφτασε τους επτά.

Μέχρι την Πέμπτη είχαν καταγραφεί συνολικά 114 κρούσματα, ενώ έξι ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει πριν από τα μέσα Αυγούστου εντάχθηκε εκ των υστέρων στον επίσημο απολογισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του σχετιζόταν με την επιδημία.

Το βακτήριο Legionella εντοπίστηκε σε 12 πύργους ψύξης δέκα κτιρίων, ανάμεσά τους ένα δημοτικό νοσοκομείο και μια κλινική σεξουαλικής υγείας. Οι εγκαταστάσεις έχουν ήδη απολυμανθεί.

Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι μια σοβαρή μορφή πνευμονίας που προκαλείται από βακτήρια τα οποία αναπτύσσονται σε ζεστό νερό και μεταδίδονται μέσω δικτύων ύδρευσης και συστημάτων ψύξης. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες από την έκθεση και περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και δύσπνοια, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Οι αρχές καλούν όσους ζουν ή εργάζονται στην περιοχή να απευθυνθούν σε γιατρό αν εμφανίσουν συμπτώματα που θυμίζουν γρίπη.

Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων

Η νόσος προκαλείται από το βακτήριο Legionella, που αναπτύσσεται σε ζεστά και στάσιμα νερά. Στη Νέα Υόρκη, πολλές επιδημίες σχετίζονται με τους πύργους ψύξης στις ταράτσες. Ο αέρας μπορεί να μεταφέρει το βακτήριο σε μεγάλη απόσταση, με κίνδυνο μόλυνσης για τους πιο ευάλωτους: ηλικιωμένους, καπνιστές και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Στη Νέα Υόρκη διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο 200–500 περιστατικά, με πάνω από δώδεκα θανάτους. Η τρέχουσα έξαρση στο Χάρλεμ θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές της τελευταίας δεκαετίας.

Δεκάδες επιστήμονες στο δημόσιο εργαστήριο του Μανχάταν εργάζονται νυχθημερόν για να ταυτοποιήσουν τη γενετική «υπογραφή» του βακτηρίου και να τη συνδέσουν με δείγματα από ασθενείς. Η διαδικασία περιλαμβάνει συλλογή νερού από ταράτσες, καλλιέργεια δειγμάτων σε ειδικά τρυβλία και στη συνέχεια ανάλυση DNA.

Μικροβιολόγοι περιγράφουν τη διαδικασία σαν «αναζήτηση βελόνας στα άχυρα». Από τα δείγματα ξεχωρίζουν μικρές αποικίες του Legionella, που έχουν χαρακτηριστικό μωβ-γκρι χρώμα, και στη συνέχεια απομονώνονται για γονιδιωματική αλληλούχιση.

Παράλληλα, δείγματα από ασθενείς καλλιεργούνται και αναλύονται με τον ίδιο τρόπο. Στόχος είναι να βρεθεί ταύτιση ανάμεσα σε ανθρώπινα δείγματα και σε κάποιον συγκεκριμένο πύργο ψύξης.

Με πληροφορίες από Associated Press