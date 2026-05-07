Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επέμβαση στο έντερο

Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από εκπρόσωπό της.

Η 74χρονη τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο κοντά στην κατοικία της στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Οι γιατροί έθεσαν τη Μπόνι σε τεχνητό κώμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

«Γνωρίζουμε ότι οι φίλοι και οι θαυμαστές της ανησυχούν και της εύχονται ταχεία ανάρρωση. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει.

Η Μπόνι Τάιλερ, κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία του 1980 με την επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», που έφτασε στην κορυφή των charts σε Βρετανία και ΗΠΑ.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, κυκλοφόρησε επίσης επιτυχίες όπως τα «Holding Out for a Hero», «It’s a Heartache» και «If You Were a Woman (And I Was a Man)».

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να πραγματοποιήσει ευρωπαϊκή περιοδεία αργότερα μέσα στη χρονιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία του τραγουδιού «Lost In France» το 1976. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις σε Μάλτα, Γερμανία, Βρετανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τουρκία και Ρουμανία.

Το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για την προσφορά της στη μουσική.

Με πληροφορίες από Guardian