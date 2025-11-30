Το Northwestern πληρώνει 75 εκατ. δολάρια για να λήξει η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ

Το πανεπιστήμιο Northwestern θα καταβάλει 75 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό Δημόσιο, στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση Τραμπ που τερματίζει μια σειρά ομοσπονδιακών ερευνών και ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε κρατική χρηματοδότηση για έρευνα.

Η κυβέρνηση είχε «παγώσει» επιχορηγήσεις ύψους 790 εκατ. δολαρίων, κατηγορώντας το πανεπιστήμιο ότι δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα κατά του αντισημιτισμού. Η αντιπαράθεση επιβάρυνε την οικονομική κατάσταση του ιδρύματος, οδήγησε σε περικοπές και συνέβαλε στην παραίτηση του προέδρου του Northwestern, Μάικλ Σιλ, τον Σεπτέμβριο.

Με βάση τη συμφωνία, το πανεπιστήμιο θα εξοφλήσει το ποσό σταδιακά μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του πανεπιστημίου, Χένρι Μπίενεν, υπογράμμισε ότι η διοίκηση αρνήθηκε να παραχωρήσει οποιονδήποτε έλεγχο στην κυβέρνηση όσον αφορά προσλήψεις, διαδικασίες εισαγωγής φοιτητών ή το περιεχόμενο των σπουδών. «Δεν θα είχα προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία αν δεν διασφαλιζόταν ρητά ότι αυτά τα ζητήματα παραμένουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του πανεπιστημίου», δήλωσε.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων περί ίσης μεταχείρισης στα πανεπιστήμια, καθώς και ενίσχυση των διαδικασιών που σχετίζονται με το Title IX, την αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση

Η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον χαρακτήρισε το πλαίσιο «οδικό χάρτη» για τα πανεπιστήμια της χώρας, λέγοντας ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αξιοποιήσει συστηματικά τον έλεγχο των ομοσπονδιακών κονδυλίων έρευνας για να επιβάλει αλλαγές σε μεγάλα πανεπιστήμια, τα οποία ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ότι έχουν υιοθετήσει «woke» ιδεολογικές κατευθύνσεις.

Η συμφωνία του Northwestern είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει κλείσει η κυβέρνηση, μετά το Columbia University που αποδέχθηκε να πληρώσει 200 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο. Στο ίδιο πλαίσιο έχουν υπάρξει διευθετήσεις και με τα Brown και Cornell.

Το Harvard, ο κύριος στόχος των κυβερνητικών παρεμβάσεων, παραμένει σε διαπραγματεύσεις. Το πανεπιστήμιο προσέφυγε στη δικαιοσύνη για τις περικοπές χρηματοδότησης και πέτυχε προσωρινή δικαστική εντολή που υποχρέωσε την κυβέρνηση να επαναφέρει τα κονδύλια, με τον ομοσπονδιακό δικαστή να σημειώνει ότι ο «αντισημιτισμός χρησιμοποιήθηκε ως προπέτασμα καπνού».

Το φθινόπωρο, ο Λευκός Οίκος δοκίμασε και μια διαφορετική προσέγγιση, προτείνοντας ευνοϊκή μεταχείριση σε πανεπιστήμια που θα αποδέχονταν πακέτο αλλαγών συμβατών με την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης. Η πρόταση απορρίφθηκε από αρκετά ιδρύματα, τα οποία εξέφρασαν φόβους για περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας.