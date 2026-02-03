Νορβηγία: Ξεκινά η δίκη του γιου της πριγκίπισσας Μέτε - Μάριτ για βιασμό

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψη του Μάριους Μποργκ Χόιμπι από την αστυνομία για βίαιο επεισόδιο στο διαμέρισμα μιας γυναίκας στο Όσλο, ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας παραπέμπεται σε δίκη στην μεγαλύτερη υπόθεση που έχει φτάσει στα δικαστήρια της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε - Μάριτ κατηγορείται για 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις στη Νορβηγία των τελευταίων ετών.

Η δίκη διάρκειας επτά εβδομάδων ξεκινά σήμερα στο Όσλο, σε ένα φόντο σχεδόν καθημερινών αποκαλύψεων που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τη μητέρα του. Την παραμονή της δίκης έγινε γνωστό ότι ο 29χρονος είχε τεθεί και πάλι υπό κράτηση, σε περιστάσεις παρόμοιες με την αρχική του σύλληψη, με υποψία για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικού μέτρου.

Καθώς η αστυνομία τον έχει θέσει υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες, ξεκινά τη δίκη ενώ βρίσκεται σε φυλάκιση. Η υπεράσπισή του προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας καφέ πουλόβερ, μπεζ παντελόνι και γυαλιά, αλλά έχουν επιβληθεί αυστηροί περιορισμοί στη δίκη, με απαγόρευση φωτογραφιών του κατηγορούμενου μέσα και έξω από το δικαστήριο.

Υπάρχει επίσης απαγόρευση αναφοράς οποιασδήποτε λεπτομέρειας που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα των τεσσάρων γυναικών που κατηγορείται ότι βίασε, ένα σημείο που τόνισε ο δικαστής κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασιλική οικογένεια δεν θα παραστεί στη δίκη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι γεννήθηκε τέσσερα χρόνια πριν η Μέτε - Μάριτ παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάακον, και παρότι θεωρείται στενό μέλος της οικογένειας, δεν ανήκει επισήμως στη βασιλική οικογένεια και δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.

Ο 29χρονος γιος της πριγκίπισσας αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, σωματική βλάβη, επαναλαμβανόμενη κακοποίηση συντρόφων μέσω απειλών ή βίας, παραβίαση περιοριστικού μέτρου, μεταφορά ναρκωτικών και υπερβολική ταχύτητα. Οι κατηγορίες καλύπτουν περιστατικά που φτάνουν μέχρι το 2018 και συνεχίζονται έως το 2024.

Ο ίδιος αναμένεται να καταθέσει για πρώτη φορά την Τετάρτη και αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών.

Με πληροφορίες από BBC