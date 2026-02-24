Νορβηγία: Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Χάραλντ

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στην Τενερίφη λόγω λοίμωξης και αφυδάτωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού την Τρίτη.

Ο βασιλιάς, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιωτικές διακοπές με τη σύζυγό του, βασίλισσα Σόνια, φέρεται να είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το παλάτι, υποστηρίζει το Reuters.

Ο 89χρονος βασιλιάς αποτελεί τον γηραιότερο εν ζωή μονάρχη της Ευρώπης και είναι ο συμβολικός αρχηγός κράτους της Νορβηγίας από το 1991.

Ο Χάραλντ Ε' ανέβηκε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του, Βασιλιά Όλαφ Ε'.

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας

Ο Χάραλντ είναι το τρίτο παιδί και μοναδικός γιος του Βασιλιά Όλαφ Ε' και της πριγκίπισσας Mάρθας της Σουηδίας.

Το 1940, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η βασιλική οικογένεια αυτοεξορίσθηκε. Ο Χάραλντ πέρασε ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέστρεψε στη Νορβηγία το 1945.

Το 1957, μετά το θάνατο του παππού του, Χάακον Ζ΄, ο Χάραλντ έγινε πρίγκιπας του στέμματος.

Ως απόγονος της βασίλισσας Βικτώριας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στην 63ή θέση στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2003 ανακοινώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο. Υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Όσλο και τον αντικατέστησε προσωρινά στα καθήκοντά του ο διάδοχος του θρόνου, Χάακον. Ο Χάραλντ επέστρεψε στα καθήκοντά του στις 13 Απριλίου του 2004.