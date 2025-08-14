Νορβηγία: Ρώσοι χάκερ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους υδροηλεκτρικό φράγμα

Μια κυβερνοεπίθεση που η νορβηγική αστυνομία αποδίδει ευθέως στη Μόσχα άφησε ανοιχτή για τέσσερις ώρες μία από τις πύλες υδροηλεκτρικού φράγματος στη δυτική Νορβηγία, κάνοντας το νερό να ρέει ανεξέλεγκτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο στην περιοχή Μπρεμάνγκερ, κοντά στο Σβέλγκεν, και παρότι η εκροή έφτασε τα 500 λίτρα το δευτερόλεπτο, δεν προκάλεσε ζημιές καθώς η στάθμη του ποταμού ήταν πολύ χαμηλότερη από το όριο πλημμύρας.

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Αστυνομίας (PST), Μπεάτε Γκάνγας, ανέφερε ότι η επίθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξημένης δραστηριότητας φιλορωσικών ομάδων χάκερ τον τελευταίο χρόνο. «Στόχος τέτοιων επιχειρήσεων είναι η άσκηση επιρροής και η πρόκληση φόβου στον πληθυσμό. Οι Ρώσοι γείτονές μας έχουν γίνει πιο επικίνδυνοι», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές υπηρεσίες επενδύουν πόρους για να εντοπίσουν και να στρατολογήσουν επαφές στη Νορβηγία.

Την ημέρα της επίθεσης αναρτήθηκε στο Telegram τρίλεπτο βίντεο με σήμανση γνωστής φιλορωσικής ομάδας κυβερνοεγκληματιών, την οποία η μονάδα οργανωμένου εγκλήματος Kripos συνδέει με σειρά επιθέσεων κατά δυτικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της χώρας, που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην υδροηλεκτρική παραγωγή. Η Νορβηγία μοιράζεται σύνορα 198 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, με το πέρασμα του Στόρσκουγκ να αποτελεί τη μοναδική ανοιχτή πύλη Σένγκεν προς τη ρωσική επικράτεια.

Η ρωσική πρεσβεία στο Όσλο χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες», κατηγορώντας την PST ότι «προσπαθεί να τεκμηριώσει μια μυθική απειλή» δολιοφθοράς, την οποία η ίδια «επινόησε» στην ετήσια έκθεσή της. Παρόμοιες κατηγορίες έχει απορρίψει και στο παρελθόν η Μόσχα, ακόμη και μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της βρετανικής MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, για «απερίσκεπτη εκστρατεία» εκφοβισμού χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Guardian