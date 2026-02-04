Νορβηγία: Προκαλεί ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ στην κατάθεσή του - «Είχα ανάγκη για επιβεβαίωση»

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας άρχισε να καταθέτει ως μάρτυρας στη δίκη του για βιασμό και περισσότερα από 30 άλλα φερόμενα αδικήματα.

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι τόνισε ότι ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει και παραπονέθηκε ότι τον ακολουθούσε ο Τύπος από την ηλικία των τριών ετών.

Αρνείται τις τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, καθώς και άλλες σοβαρές κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τι κατέθεσε το θύμα

Κατέθεσε μετά την πρώτη γυναίκα που φέρεται να βίασε, η οποία δήλωσε στο δικαστήριο ότι πιστεύει ότι της χορηγήθηκε ναρκωτικό κατά τη διάρκεια ενός «after-party» στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών του Χόιμπι τον Δεκέμβριο του 2018.

Η γυναίκα μίλησε για το αίσθημα «προδοσίας και σοκ» που ένιωσε όταν η αστυνομία της έδειξε βίντεο στα οποία φέρεται να την κακοποιεί σεξουαλικά λίγο μετά από μια σύντομη, συναινετική σεξουαλική επαφή.

Είχε ήδη μιλήσει για ένα «μαύρο κενό» στη μνήμη της και δήλωσε στο δικαστήριο κεκλεισμένων των θυρών ότι δεν είχε καμία ανάμνηση του τι συνέβη.

Το δικαστήριο έχει διατάξει τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν οποιαδήποτε από τις τέσσερις γυναίκες. Υπάρχει επίσης απαγόρευση για οποιαδήποτε φωτογραφία του Χόιμπι, είτε μέσα στο κτίριο του δικαστηρίου είτε κατά τη μεταφορά του προς και από τη δίκη.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ούτε δημόσιο πρόσωπο, καθώς γεννήθηκε τέσσερα χρόνια πριν η μητέρα του, Μέτε-Μάριτ, παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάακον της Νορβηγίας.

Η κατάθεση του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο Χόιμπι συνελήφθη την Κυριακή με την υποψία της επίθεσης και της χρήσης μαχαιριού και τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, δεν επέστρεψε στην κράτηση πριν από την κατάθεσή του την Τετάρτη.

Ο ίδιος είπε στο δικαστήριο ότι είχε κάνει πολύ σεξ, είχε πάρει ναρκωτικά και είχε πιει πολύ αλκοόλ επειδή είχε μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση.

«Είμαι γνωστός ως ο γιος της μαμάς. Τίποτα άλλο», είπε στους τρεις δικαστές.

«Λίγοι μπορούν να καταλάβουν τη ζωή που έχω ζήσει. Πολλά πάρτι, αλκοόλ, κάποια ναρκωτικά».

Η δίκη του συμπίπτει με μια τεταμένη στιγμή για τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε να έχει ανταλλάξει εκατοντάδες μηνύματα με τον Τζέφρι Έπσταϊν σε διάστημα τριών ετών.

Η πριγκίπισσα εξέφρασε τη λύπη της και παραδέχτηκε ότι έδειξε κακή κρίση με την αλληλογραφία αυτή.

Με πληροφορίες από BBC