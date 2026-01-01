Νορβηγία: Περισσότερες γυναίκες καταγγέλλουν κακοποίηση, καθώς μέλος της βασιλικής οικογένειας θα δικαστεί για βιασμό

Το προσωπικό της μεγαλύτερης οργάνωσης για την υγεία των γυναικών στη Νορβηγία έχει παρατηρήσει αύξηση στον αριθμό των γυναικών που καταγγέλλουν κακοποίηση και σεξουαλική βία από τους συντρόφους τους, ενόψει της δίκης για βιασμό ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Η οργάνωση εκφράζει την ελπίδα ότι η υπόθεση θα συμβάλει στο «σπάσιμο των ταμπού» γύρω από την κακοποίηση.

Η υπόθεση του μέλους της βασιλικής οικογένειας στη Νορβηγία

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο 28χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, θα δικαστεί τον Φεβρουάριο για 32 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις κατηγορίες βιασμού, ενδοοικογενειακή βία κατά πρώην συντρόφου και παράνομη βιντεοσκόπηση αρκετών γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.

Ο δικηγόρος του, Πέταρ Σέκουλικ, δήλωσε ότι ο Χόιμπι «αρνείται όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και τις περισσότερες κατηγορίες για βία». Ο πελάτης του θα «παρουσιάσει μια λεπτομερή περιγραφή της δικής του εκδοχής των γεγονότων ενώπιον του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Ο Χόιμπι, του οποίου η μητέρα είναι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και ο πατριός του είναι ο πρίγκιπας Χάακον, ο μελλοντικός βασιλιάς της Νορβηγίας, ενδέχεται να καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκισης αν κριθεί ένοχος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

Η Μέι Μπριτ Μπουχάουγκ, γενική γραμματέας της οργάνωσης για τη δημόσια υγεία των γυναικών Sanitetskvinnene, δήλωσε ότι το προσωπικό της έχει καταγράψει αύξηση στον αριθμό των γυναικών που αναφέρουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη της δίκης.

«Το προσωπικό των κέντρων υγείας γυναικών έχει παρατηρήσει αύξηση του αριθμού των γυναικών που επικοινωνούν μαζί μας για να ζητήσουν βοήθεια και συμβουλές μετά από εμπειρίες βίας και σεξουαλικής επίθεσης. Η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης υποθέσεων όπως αυτή του Χόιμπι μειώνει το όριο για να ζητήσει κανείς βοήθεια. Το γεγονός ότι οι γυναίκες ζητούν βοήθεια πιο εύκολα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ανοιχτή αντιμετώπιση του θέματος σπάει τα ταμπού», δήλωσε η Μπουχάουγκ.

Ενδυνάμωση παρατηρείται στην πλευρά των δημοκρατικών

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Νορβηγικού Κέντρου Μελετών για τη Βία και το Τραυματικό Στρες (NKVTS), μία στις δέκα γυναίκες στη Νορβηγία έχει υποστεί σοβαρή βία από τον σύντροφό της.

Η Μπουχάουγκ δήλωσε: «Αν και τραγική, φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να συμβάλει στο σπάσιμο της σιωπής γύρω από τη βία και τον βιασμό από τους συντρόφους».

Εν τω μεταξύ, ένα εκρηκτικό νέο βιβλίο, το οποίο ο Χόιμπι προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει να εκδοθεί, ισχυρίζεται ότι ο ίδιος έχει πουλήσει προσωπικά ναρκωτικά στους δρόμους του Όσλο. Ο Χόιμπι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Οι αρνητικές επικεφαλίδες φαίνεται να έχουν ενδυναμώσει τους δημοκρατικούς.

Ο Κρεγκ Αέν Στοκντέιλ, ηγέτης της ομάδας Norge som republikk (Η Νορβηγία ως δημοκρατία), δήλωσε ότι τα μέλη της έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια – κυρίως, όπως είπε, λόγω των κατηγοριών εναντίον του Χόιμπι.

«Σε μια κατά τα άλλα δημοκρατική, ισότιμη και φιλελεύθερη χώρα, η νορβηγική βασιλική οικογένεια καταλαμβάνει μια κάπως τυφλή θέση και παραδοσιακά απολαμβάνει υψηλά επίπεδα υποστήριξης. Ωστόσο, πολλοί Νορβηγοί αναθεωρούν τώρα τη στάση τους απέναντι στη βασιλική οικογένεια, η οποία προηγουμένως θεωρούνταν σχετικά αβλαβής», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian