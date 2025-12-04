Νορβηγία: Παρουσίασε πανοραμικό νυκτερινό τρένο, ιδανικό για τη θέαση του Βόρειου Σέλαος

Το πρώτο πανοραμικό, νυκτερινό τρένο για, όπως ανακοινώνουν αρμόδιοι φορείς, το «κυνήγι του Βόρειου Σέλαος» παρουσίασε η Νορβηγία, μπαίνοντας έτσι στη νέα εποχή σε ό,τι αφορά στον αρκτικό τουρισμό.

Το μέσο σταθερής τροχιάς στη Νορβηγία είναι ειδικά σχεδιασμένο για την παρακολούθηση του Βόρειου Σέλαος και διαθέτει πλήρως διάφανα τοιχώματα και οροφή, που επιτρέπει στους επιβάτες του ανεμπόδιστη θέα στον νυχτερινό ουρανό και το φυσικό φαινόμενο. Τα καθίσματα έχουν κλίση προς τα πίσω ώστε οι επιβάτες να κοιτούν απευθείας τα φωτεινά κύματα που δίνουν φως στο, κατά τ' άλλα, αρκτικό σκοτάδι.

Η ατμόσφαιρα είναι μελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: ο φωτισμός είναι χαμηλής έντασης, για να διατηρείται η νυχτερινή όραση, ενώ το τρένο θα πραγματοποιεί όλη τη διαδρομή του -εξ ολοκλήρου- βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής της κρατικής εταιρείας Vy.

Νορβηγία: Ένα ταξίδι με Βόρειο Σέλας, θέαμα και επιστήμη

Το ταξίδι συνδυάζει θέαμα και επιστήμη. Οι επιβάτες λαμβάνουν -σε πραγματικό χρόνο- δεδομένα για την ηλιακή δραστηριότητα, τις γεωμαγνητικές συνθήκες και τις πιθανότητες εμφάνισης του Σέλαος, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια βιωματική, εκπαιδευτική εμπειρία.

Το τρένο θα λειτουργεί κατά τους μήνες αιχμής του φαινομένου, με τη Νορβηγία να τοποθετείται, ξανά, στην αιχμή της παγκόσμιας αρκτικής εμπειρίας, προσφέροντας έναν τρόπο θέασης του Βόρειου Σέλαος που συνδυάζει εξερεύνηση, περιβαλλοντική ευθύνη και τεχνολογία αιχμής.

Με πληροφορίες από Norwegian Travel