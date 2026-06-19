Νορβηγία: Το Όσλο ανοίγει προξενείο στη Γροιλανδία

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, ανακοίνωσε ότι το Όσλο θα ανοίξει γενικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, με επικεφαλής έναν Νορβηγό διπλωμάτη.

Οι επιδιώξεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκτήσει ή να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία, έχουν δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ.

«Ο Άπω Βορράς παραμένει η πιο σημαντική στρατηγική προτεραιότητα της Νορβηγίας και η Αρκτική γίνεται όλο και πιο σημαντική για τη διεθνή πολιτική και ασφάλεια. Ένα Γενικό Προξενείο στη Νουούκ θα ενισχύσει τόσο τις πολιτικές επαφές όσο και τη συνεργασία για τα αμοιβαία συμφέροντα στην περιοχή», δήλωσε ο Στόρε σε συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα αυτό τον χρόνο η Γαλλία άνοιξε προξενείο στη Γροιλανδία, ενώ οι ΗΠΑ μετέφεραν τον περασμένο μήνα σε μεγαλύτερο χώρο το υπάρχον προξενείο τους.

Με πληροφορίες από Reuters