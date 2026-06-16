Νορβηγία: Ο πρίγκιπας Χάακον περιορίζει τα βασιλικά του καθήκοντα για να σταθεί στο πλευρό της συζύγου του Μέτε-Μάριτ

Ο πρίγκιπας Χάακον της Νορβηγίας θα περιορίσει τα βασιλικά του καθήκοντα για να περάσει περισσότερο χρόνο με τη σοβαρά άρρωστη σύζυγό του Μέττε-Μάριτ, η οποία χρειάζεται μεταμόσχευση πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε το παλάτι την Τρίτη.

Ο μελλοντικός βασιλιάς ακύρωσε τις επίσημες υποχρεώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη, έχοντας ήδη απουσιάσει από την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, την Παρασκευή.

«Λόγω της υγείας της πριγκίπισσας, ο πρίγκιπας θα προσαρμόσει το πρόγραμμά του στο μέλλον, ώστε να μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του», ανέφερε το παλάτι στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες.

Νορβηγία: Καταδικάστηκε ο γιος της Μέτε-Μάριτ για βιασμό

Η δήλωση του παλατιού εκδόθηκε μία ημέρα αφότου δικαστήριο του Όσλο καταδίκασε τον 29χρονο γιο της πριγκίπισσας σε τέσσερα έτη φυλάκισης για δύο κατηγορίες βιασμού και 32 άλλα αδικήματα.

Ο Χόιμπι, ο οποίος δεν ανήκει επίσημα στην βασιλική οικογένεια και δεν έχει σταθερή εργασία, αθωώθηκε από δύο άλλες κατηγορίες βιασμού, ενώ καταδικάστηκε για επανειλημμένη ενδοοικογενειακή βία εις βάρος πρώην συντρόφου του, τροχαίες παραβάσεις, απειλές και άλλα αδικήματα.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις πιο σοβαρές κατηγορίες και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση.

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα

Πριν μερικές ημέρες έγινε γνωστό, ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της. «Λόγω της χρόνιας και απειλητικής για τη ζωή πνευμονικής της νόσου και έπειτα από ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ, εντάχθηκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα», ανέφερε το παλάτι.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, η εξέλιξη της ασθένειας της Μέτε-Μάριτ είναι σοβαρή και η μεταμόσχευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό».



Με πληροφορίες από Euronews, Reuters