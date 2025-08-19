Νορβηγία: O πρίγκιπας Χάακον μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τις κατηγορίες του θετού γιου του για βιασμό

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, καθώς ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, βρίσκεται αντιμέτωπος με 32 αδικήματα.

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, βρίσκεται υπό έρευνα μετά τη σύλληψή του στις 4 Αυγούστου του 2024, ως ύποπτος για επίθεση σε φίλη του.

Εκτός από τέσσερις κατηγορίες βιασμού, οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή βία εναντίον πρώην συντρόφου ενώ υπάρχουν και αρκετές κατηγορίες βίας, διατάραξης κοινής ειρήνης, βανδαλισμού και παραβίασης περιοριστικών μέτρων εναντίον άλλου πρώην συντρόφου. Κατηγορείται επίσης, για βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση ορισμένων γυναικών.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Χόιμπι φέρονται να έγιναν το 2018, το 2023 και το 2024, με τον ίδιο να έχει ήδη παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό τον Αύγουστο του 2024, για το οποίο και συνελήφθη.

Τη Δευτέρα ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας τον κατηγόρησε επίσημα για 32 αδικήματα. Ο πρίγκιπας Χάακον και διάδοχος του θρόνου, λίγες ώρες αργότερα προχώρησε στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των κατηγοριών.

«Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας όσο καλύτερα μπορούμε, όπως κάνουμε πάντα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση πιθανώς τη βρίσκουν δύσκολη και απαιτητική», ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι ο συνήγορος του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, δήλωσε πως ο πελάτης του θα δηλώσει ένοχος για ορισμένα μικρότερα αδικήματα, αλλά αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

«Δεν συμφωνεί με τις κατηγορίες που αφορούν τον βιασμό και την ενδοοικογενειακή βία», ξεκαθάρισε.

Με πληροφορίες από PEOPLE