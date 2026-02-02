Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε - Μάριτ συνελήφθη και πάλι, λίγες ημέρες πριν τη δίκη του

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι,γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας, Μέτε - Μάριτ, συνελήφθη με νέες κατηγορίες, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του για βιασμό.

Η σύλληψη έγινε μόλις δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης του, στην οποία αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες για βιασμό, υποθέσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης πρώην συντρόφου και η παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους.

Ο Χόιμπι αρνείται τις πιο βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους και εκείνες που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση.Ο Χόιμπι αρνείται τις πιο βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους και εκείνες που αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση.

Η αστυνομία ζήτησε να προφυλακιστεί για τέσσερις εβδομάδες, λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει νέο επεισόδιο. Σύμφωνα με τις αρχές, η σύλληψη αφορά επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικής εντολής.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Νορβηγία, καθώς αφορά μέλος της οικογένειας της πριγκίπισσας διαδόχου, χωρίς ωστόσο να έχει οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα στη βασιλική οικογένεια.