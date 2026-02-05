Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ δήλωσε ότι «δεν θυμάται» να έχει τραβήξει βίντεο με σεξουαλική επίθεση

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν θυμάται να έχει τραβήξει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό του και τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τον δείχνουν να κακοποιεί σεξουαλικά μια γυναίκα σε μια βασιλική κατοικία.

Ο Χόιμπι, γιος της Μέτε-Μάριτ από μια σχέση πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, κατηγορείται για 38 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων τέσσερις βιασμοί και κακοποιήσεις.

Έχει δηλώσει αθώος για τα πιο σοβαρά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των φερόμενων βιασμών, και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 16 ετών σε περίπτωση καταδίκης.

Η δίκη έρχεται σε μια στιγμή άνευ προηγουμένου πίεσης για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, με τη Μέτε-Μάριτ να αντιμετωπίζει επίσης κριτική για τις σχέσεις της με τον καταδικασθέντα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δίκη εις βάρος του Χόιμπι στη Νορβηγία

Κατά την κατάθεσή του στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο την Τετάρτη, ο Χόιμπι έδωσε την εκδοχή του για ένα πάρτι που πραγματοποιήθηκε το 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγορείται ότι θώπευσε μια γυναίκα ενώ αυτή ήταν αναίσθητη.

Ο Χόιμπι, 29 ετών, είπε ότι μπορούσε να δει ότι η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα παραμένει κρυφή βάσει δικαστικής εντολής, φαινόταν να κοιμάται στα βίντεο, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία για βιασμό. Στη Νορβηγία, ο βιασμός μπορεί να οριστεί ως πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς σεξουαλική επαφή.

Το πάρτι είχε πραγματοποιηθεί στο υπόγειο του Skaugum, της επίσημης κατοικίας του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, ενώ εκείνοι βρίσκονταν στον επάνω όροφο, είπε.

Την Τρίτη, στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν τέσσερα βίντεο και 10 φωτογραφίες που φαίνεται να έχουν τραβηχτεί μεταξύ 7:12 π.μ. και 7:17 π.μ. ένα πρωί του Δεκεμβρίου 2018. Η εισαγγελία πιστεύει ότι ο βιασμός χωρίς σεξουαλική επαφή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όταν την Τετάρτη ο δικαστής ρώτησε τον Χόιμπι για τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο τηλέφωνό του, ο Χόιμπι δήλωσε: «Δεν θυμάμαι καν ότι τα τράβηξα».

Είπε στους τρεις δικαστές ότι αυτός και η γυναίκα είχαν συναινετικό σεξ, αλλά όχι ενώ αυτή κοιμόταν. Πρέπει να ήταν ξύπνια, είπε, γιατί «δεν κοιμάμαι με γυναίκες που δεν είναι ξύπνιες».

Οι δηλώσεις του θύματος και του Χόιμπι

Λίγα λεπτά μετά την κατάθεσή του ως μάρτυρας, ο Χόιμπι είπε ότι του ήταν «απίστευτα δύσκολο να μιλήσει μπροστά σε τόσο κόσμο». Ο Τύπος, είπε, τον «παρενοχλούσε και βασάνιζε» από την ηλικία των τριών ετών.

Είπε ότι είχε ζήσει μια ζωή που «πολλοί εδώ δεν μπορούν να καταλάβουν», στην οποία υπήρχαν πολλά πάρτι και ποτό. «Είμαι γνωστός ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα άλλο. Είχα μια ακραία ανάγκη για αναγνώριση», είπε στο δικαστήριο. «Και αυτό εκδηλώθηκε με πολύ σεξ, πολλά ναρκωτικά και πολύ αλκοόλ».

Η κατάθεσή του ήρθε μετά από εκείνη του φερόμενου θύματος από το πάρτι. Η γυναίκα είπε στο δικαστήριο ότι θυμόταν να είχε κάνει σεξ με τον Χόιμπι νωρίτερα το βράδυ πριν το σταματήσει, αλλά δεν είχε καμία ανάμνηση του φερόμενου βιασμού μέχρι που επικοινώνησε μαζί της η αστυνομία και της έδειξε το βίντεο.

Ανέφερε στο δικαστήριο ότι στο βίντεο ήταν «εντελώς αναίσθητη» και ότι το να το μάθει της φάνηκε «προδοσία και σοκ».

Είπε ότι δεν είχε δει ποτέ τον εαυτό της έτσι και ότι δεν είχε βιώσει ποτέ τέτοια απώλεια μνήμης. Δήλωσε πως πίστευε ότι της είχαν δώσει ναρκωτικά.

Κλαίγοντας τόνισε ότι δεν ήθελε να είναι θύμα, προσθέτοντας: «Δυστυχώς, ήμουν, χάρη στον Μάριους Μποργκ Χόιμπι».

Ο Χόιμπι είπε ότι πίστευε πως στο πάρτι καταναλώθηκαν αλκοόλ και ναρκωτικά, αλλά ότι: «Πριν αυτό γίνει γνωστό, δεν ήταν μια βραδιά που μου είχε μείνει ιδιαίτερα στο μυαλό».

Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται να έχει τραβήξει φωτογραφίες, είπε: «Δεν θυμάμαι να τις έχω τραβήξει εγώ ο ίδιος, αλλά κάναμε σεξ εντελώς ξύπνιοι και οικειοθελώς. Ούτε από αυτό το σεξ θυμάμαι πολλά».

Είπε ότι αποθήκευε σεξουαλικές φωτογραφίες και βίντεο σε μια ξεχωριστή εφαρμογή στο τηλέφωνό του επειδή «δεν θέλω να περνάω πολλές γυμνές φωτογραφίες». Πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ήταν για κανέναν άλλο εκτός από μένα ούτως ή άλλως».

Με πληροφορίες από Guardian