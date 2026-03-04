Νορβηγία: Νέες κατηγορίες για τον γιο της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Οι εισαγγελείς στη Νορβηγία έχουν απαγγείλει νέες κατηγορίες στον γιο της πριγκίπισσας διαδόχου της χώρας για επικίνδυνη συμπεριφορά και παραβίαση περιοριστικού μέτρου, έναν μήνα αφότου δικάστηκε για βιασμό και δεκάδες άλλες φερόμενες παραβάσεις.

Ο Marius Borg Høiby συνελήφθη την ημέρα πριν από την έναρξη της δίκης του στις αρχές Φεβρουαρίου, με την υποψία απειλών και βίας κατά μιας γυναίκας στο διαμέρισμά του στο Όσλο. Η αστυνομία τον έθεσε υπό κράτηση για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της δίκης.

Παρόλο που οι κατηγορίες για σωματική βλάβη και απειλές με μαχαίρι αποσύρθηκαν, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο 29χρονος παραδέχθηκε την επικίνδυνη συμπεριφορά και την παραβίαση του περιοριστικού μέτρου.

Πλέον αντιμετωπίζει συνολικά 40 κατηγορίες και αρνείται τις σοβαρότερες από αυτές. Έχει παραδεχθεί κάποιες, αλλά αρνείται τέσσερις κατηγορίες βιασμού, οι οποίες αφορούν μία γυναίκα που είτε κοιμόταν είτε ήταν ανίκανη να αντισταθεί μετά τη σεξουαλική τους επαφή.

Οι τελευταίες κατηγορίες εναντίον του αφορούν μια γυναίκα από την αριστοκρατική περιοχή Frogner του Όσλο, με την οποία του είχε απαγορευτεί να επικοινωνεί εκείνη την περίοδο.

Ο Marius Borg Høiby έχει ήδη παραδεχθεί την παραβίαση περιοριστικού μέτρου που αφορούσε την ίδια γυναίκα και παραδέχεται μερικώς άλλες κατηγορίες που χρονολογούνται από το 2024.

Ο 29χρονος είχε αρχικά συλληφθεί μετά από ένα βίαιο περιστατικό στο διαμέρισμα της γυναίκας στο Frogner και είχε δηλώσει τότε ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα για χρόνια.

Παρόλο που είναι ασυνήθιστο να προστίθενται νέες κατηγορίες κατά τη διάρκεια δίκης, ο κρατικός εισαγγελέας Sturla Henriksbø εξήγησε ότι αυτό είναι δυνατό εάν ο κατηγορούμενος παραδεχθεί τις παραβάσεις. Η επικίνδυνη συμπεριφορά επισείει ποινή φυλάκισης έως δύο χρόνια.

Μέχρι την Τρίτη, η δίκη στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Όσλο είχε φτάσει τις 17 ημέρες από τις 28 που έχουν προβλεφθεί για την υπόθεση, η οποία διεξάγεται υπό αυστηρούς περιορισμούς που απαγορεύουν την αναφορά εικόνων του κατηγορούμενου ή των τεσσάρων γυναικών που φέρεται να βίασε.

Η μόνη γυναίκα που μπορεί να ταυτοποιηθεί είναι η πρώην σύντροφός του, Nora Haukland, την οποία αρνείται ότι κακοποίησε. Αυτή έχει ήδη καταθέσει στο δικαστήριο ότι την χτυπούσε, την έσφιγγε και την στραγγάλιζε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους μεταξύ 2022-23.

Την προηγούμενη εβδομάδα αναπαρήχθη στο δικαστήριο ηχογράφηση ενός καβγά όπου ακούγεται ο Marius Borg Høiby να επιτίθεται λεκτικά στην Haukland, Νορβηγίδα influencer.

Αρνείται ότι ήταν βίαιος, και ο συνήγορός του δηλώνει ότι η πρώην σύντροφός του δεν ζούσε «σε καθεστώς φόβου».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, το δικαστήριο άκουσε πρώην συντρόφους της Nora Haukland, μεταξύ των οποίων ένας που μίλησε για τον «ειρηνικό χωρισμό» τους και για τον σεβασμό του προς αυτήν, και άλλος που περιέγραψε τη σχέση τους ως ταραχώδη.

Εάν ο Marius Borg Høiby καταδικαστεί για τις πιο σοβαρές κατηγορίες, μπορεί να περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια στη φυλακή.

Με πληροφορίες από BBC