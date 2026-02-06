Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ ζητά ξανά συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ ζήτησε σήμερα ξανά συγγνώμη για τη φιλία της με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έχω θέσει τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το παλάτι.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα από τα πολλά σκάνδαλα που πλήττουν τη μοναρχία της σκανδιναβικής χώρας.

Οι επαφές της πριγκίπισσας της Νορβηγίας με τον Έπσταϊν

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Έπσταϊν, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων το 2008.

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα διάδοχος είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη για τις επαφές της με τον Έπσταϊν τα χρόνια μετά το 2008, δηλαδή αφού αυτός ο τελευταίος είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν σχέσεις του πρώην υπουργού της των Εξωτερικών με τον Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του σκανδάλου που έχει φέρει στην επιφάνεια επαφές του σεξουαλικού εγκληματία με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οίκων και στελέχη της άκρας δεξιάς.

Με πληροφορίες από Reuters