Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα και βρίσκεται στην ανάρρωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού.

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες.

Πριν μερικές ημέρες έγινε γνωστό, ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Η ανακοίνωση για την υγεία της Μέτε-Μάριτ

«"Η μεταμόσχευση πνεύμονα έχει εξελιχθεί επιτυχώς μέχρι στιγμής", δήλωσε ο Άρντ Φιάνε, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, καρδιοθωρακοχειρουργός και επικεφαλής του Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς και Πνευμόνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο Rikshospitalet.

"Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλα τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εκτέλεση της επέμβασης", συνέχισε ο κ. Φιάνε.

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική για όλους τους πρόσφατους λήπτες μοσχεύματος, η πριγκίπισσα θα παραμείνει νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο "Rikshospitalet" για αρκετές ακόμη εβδομάδες. Πρόκειται για μια συνήθη διαδικασία με σκοπό την προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής, τη διαχείριση τυχόν επιπλοκών και την πραγματοποίηση της αποκατάστασης", δήλωσε ο Όρε Χολμ, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και Ανώτερος Σύμβουλος και ειδικός αναπνευστικών παθήσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο «Rikshospitalet».

Ο πρίγκιπας Χάακον θα προσαρμόσει το επίσημο πρόγραμμά του προκειμένου να στηρίξει την πριγκίπισσα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η επόμενη ενημέρωση σχετικά με την υγεία της πριγκίπισσας θα εκδοθεί μετά την έξοδο της από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο «Rikshospitalet».

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα εκφράζουν την ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους για τα πολλά θερμά και ευγενικά μηνύματα που έχουν λάβει. Αυτό σημαίνει πολλά για αυτούς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».