Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, ανακοίνωσε την Παρασκευή το βασιλικό παλάτι.

Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, διαγνώστηκε το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και μειώνει την ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου.

«Λόγω της χρόνιας και απειλητικής για τη ζωή πνευμονικής της νόσου και έπειτα από ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ, εντάχθηκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα», ανέφερε το παλάτι.

Τον Δεκέμβριο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο είχε επισημάνει ότι πλησίαζε η στιγμή κατά την οποία θα ήταν απαραίτητη η μεταμόσχευση, ωστόσο η πριγκίπισσα δεν είχε ακόμη συμπεριληφθεί στη λίστα υποψήφιων ληπτών στη Νορβηγία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρίγκιπας Χάακον διέκοψε πρόωρα επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία για να επιστρέψει στο πλευρό της συζύγου του, ενώ η κόρη τους, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, επέστρεψε εσπευσμένα στο Όσλο από την Αυστραλία, όπου σπουδάζει.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Άρε Χολμ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, η εξέλιξη της ασθένειας της Μέτε-Μάριτ είναι σοβαρή και η μεταμόσχευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί «το συντομότερο δυνατό».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, έχει επαινέσει την πριγκίπισσα για την ανοιχτή στάση της απέναντι στο πρόβλημα υγείας της, εκτιμώντας ότι η δημόσια αναφορά στην ασθένειά της μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Το παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι ο πρίγκιπας Χάακον και η Μέτε-Μάριτ αναβάλλουν τους εορτασμούς για την 25η επέτειο του γάμου τους, που ήταν προγραμματισμένοι για τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από Reuters