Νορβηγία: Η Μέτε-Μάριτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά με υποστήριξη οξυγόνου σε επίσημη δημόσια εμφάνιση

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, εμφανίστηκε με υποστήριξη από συσκευή οξυγόνου κατά την τελευταία της επίσημη εμφάνιση, εν μέσω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Στις 10 Απριλίου, η 52χρονη διάδοχος του νορβηγικού θρόνου παρέθεσε βασιλική δεξίωση μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάακον, προς τιμήν των αθλητών της Νορβηγίας που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Η Μάτε-Μάριτ τότε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά με σωληνάκι οξυγόνου, μια συσκευή που βοηθά στην αναπνοή.

Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας

Κατά την άφιξή της, βοηθός της μετέφερε πίσω της το μηχάνημα οξυγόνου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής της.

Η πριγκίπισσα πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση, μια ανίατη πάθηση των πνευμόνων που δυσκολεύει σταδιακά την αναπνοή.

Η διάγνωση είχε ανακοινωθεί από το Παλάτι το 2018, ενώ τα τελευταία χρόνια η υγεία της έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να υποβάλλεται σε θεραπείες και να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνεύμονα.

Με πληροφορίες από PEOPLE