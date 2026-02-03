Νορβηγία: Η Βουλή διατηρεί τη μοναρχία παρά τα σκάνδαλα

Το νορβηγικό κοινοβούλιο απέρριψε σήμερα την πρόταση για κατάργηση της μοναρχίας και διατήρησε το σημερινό πολίτευμα με ευρεία πλειοψηφία.

Από τους 169 βουλευτές, οι 141 ψήφισαν υπέρ της παραμονής της μοναρχίας και 26 υπέρ της μετατροπής της χώρας σε αβασίλευτη δημοκρατία, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση.

Η ψηφοφορία ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, ωστόσο έγινε σε περίοδο πίεσης για τη βασιλική οικογένεια, μετά από τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε για τις επαφές της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε - Μάριτ με τον Τζέφρι Επσταϊν. Ο πρωθυπουργός Γιούνας Γκαρ Στόρε την επέκρινε χθες, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση. Η ίδια είχε ζητήσει συγγνώμη το Σάββατο για τις επαφές που είχε μαζί του τα χρόνια μετά το 2008, όταν ο Επσταϊν είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι υποστηρικτές της μοναρχίας υποστηρίζουν ότι ο θεσμός προσφέρει συνέχεια και σταθερότητα, καθώς ο αρχηγός του κράτους βρίσκεται εκτός κομματικής αντιπαράθεσης. Από την άλλη πλευρά, όσοι ζητούν αβασίλευτη δημοκρατία επισημαίνουν ότι την πολιτική εξουσία την ασκούν ήδη η εκλεγμένη Βουλή και η κυβέρνηση και ότι τα κληρονομικά προνόμια δεν συμβαδίζουν με μια σύγχρονη δημοκρατία. Η πρόταση που απορρίφθηκε ζητούσε συνταγματική αναθεώρηση ώστε ο αρχηγός του κράτους να εκλέγεται από τον λαό.

Δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Verdens Gang δείχνει υποχώρηση της στήριξης προς τη μοναρχία. Το 61% δηλώνει ότι θέλει να παραμείνει, από 72% πέρυσι, ενώ η υποστήριξη για αβασίλευτη δημοκρατία ανέβηκε στο 27%, αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Σε ερώτηση για το αν η Μέτε - Μάριτ θα πρέπει να γίνει η επόμενη βασίλισσα, το 44% απάντησε όχι και το 33% ναι, σε δείγμα 1.014 πολιτών της εταιρείας InFact.

Παράλληλα, ο 29χρονος γιος της από προηγούμενη σχέση, Μάριους Χόιμπι, οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμούς, βία σε βάρος συντρόφων, επίθεση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ συνελήφθη ξανά το Σαββατοκύριακο ως ύποπτος για άλλα αδικήματα. Ο Χόιμπι αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες, αλλά αποδέχεται ορισμένες από τις ελάσσονες.