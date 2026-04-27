Νορβηγία: Η αστυνομία θα συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές στην έρευνα για την υπόθεση Έπσταϊν

Η αστυνομία της Νορβηγίας σύναψε συμφωνία συνεργασίας με τη Γαλλία ώστε να διευκολύνει την έρευνά της σε βάρος της διάσημης διπλωμάτισσας Μόνα Γιούουλ και του συζύγου της, του Τέργε Ρεντ-Λάρσεν.

Οι δύο άνθρωποι κατηγορούνται αντίστοιχα για «διαφθορά με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «συνέργεια σε διαφθορά με επιβαρυντικές περιστάσεις», λόγω των δεσμών που διατηρούσαν στο παρελθόν με τον Αμερικανό καταδικασθέντα Τζέφρι Έπσταϊν.

Μια κοινή εξεταστική επιτροπή (JIT) συστάθηκε μεταξύ της Έκοκριμ, της υπηρεσίας που ερευνά οικονομικά εγκλήματα, και της Γαλλίας, όπως ανέφερε η πρώτη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνεργασία ανάμεσα σε Νορβηγία και Γαλλία για την υπόθεση Έπσταϊν

«Η συνεργασία (…) αφορά μια συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία η Γαλλία διενεργεί ήδη έρευνα», διευκρίνισε, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για το γαλλικό σκέλος της υπόθεσης.

Στη Γαλλία διεξάγονται ήδη πολλές έρευνες για οικονομικά αδικήματα στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν και μία από αυτές αφορά τον διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν ο οποίος εργαζόταν στα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ 2006-13. Για κάποιο διάστημα ήταν συνεργάτης του Νορβηγού διπλωμάτη Τέργε Ρεντ-Λάρσεν, ο οποίος ασκούσε κατά περιόδους, μεταξύ 2005-16, καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Η αστυνομία της Νορβηγίας είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι ξεκινά έρευνα σε βάρος της Γιούουλ η οποία ήταν πρέσβειρα στη Βρετανία τη δεκαετία του 2010, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η ίδια και ο σύζυγός της διατηρούσαν σχέσεις με τον Έπσταϊν. Σύμφωνα πάντα με νορβηγικά μμε, η αστυνομία ερευνά κυρίως την αγορά ενός διαμερίσματος στο Όσλο, το 2018, σε τιμή κατώτερη από εκείνη της αγοράς, ένα ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν το 2011 και την πληρωμή της οικιακής βοηθού του Τέργε Ρεντ-Λάρσεν. Το ζευγάρι αρνείται ότι διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή. Το 2008 είχε καταδικαστεί για εκπόρνευση ανήλικης.

Η Γιούουλ και ο Ρεντ-Λάρσεν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις μυστικές ισραηλινοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990.