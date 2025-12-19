Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε - Μάριτ, πιθανή η μεταμόσχευση πνεύμονα

Επιδείνωση έχει παρουσιάσει τους τελευταίους μήνες η κατάσταση υγείας της πριγκίπισσας Μέτε - Μάριτ της Νορβηγίας και, σύμφωνα με το βασιλικό παλάτι, είναι πλέον πιθανό να χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα.

Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, πάσχει από πνευμονική ίνωση από το 2018, μια εκφυλιστική νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την αναπνοή και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού. Όπως ανακοίνωσε το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο έδειξαν «σαφή επιδείνωση» της κατάστασής της.

«Φτάνουμε στο σημείο όπου μια μεταμόσχευση πνεύμονα θα είναι απαραίτητη», δήλωσε ο Άρε Μάρτιν Χολμ, επικεφαλής πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν η πριγκίπισσα θα ενταχθεί άμεσα στη λίστα αναμονής, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης για το ενδεχόμενο της επέμβασης.

Νορβηγία: Τι έλεγε για την ασθένειά της η πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ

Σε συνέντευξή της στη δημόσια τηλεόραση NRK, η Μέτε-Μάριτ παραδέχτηκε ότι η ασθένειά της εξελίχθηκε «πιο γρήγορα απ’ ό,τι ήλπιζα». Οι γιατροί της, πάντως, έχουν αρχίσει τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε, όταν κριθεί αναγκαίο, η μεταμόσχευση να μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Στη Νορβηγία, σύμφωνα με τοπικά μέσα, βρίσκονται συνήθως 20 έως 40 ασθενείς σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα και το παλάτι ξεκαθαρίζει ότι η πριγκίπισσα δεν θα τύχει καμίας προνομιακής μεταχείρισης.

Παρότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί επίσημα στη λίστα δωρητών, η υγειονομική ομάδα της σημειώνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ξεκούραση και ειδικά προσαρμοσμένη σωματική άσκηση. Παράλληλα, η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει, στο μέτρο του δυνατού, τα βασιλικά της καθήκοντα, τα οποία θα προσαρμοστούν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της.

Νορβηγία: Δυσκολεύεται καθημερινά με την αναπνοή της

Ο πρίγκιπας Χάακον, μιλώντας δίπλα στη σύζυγό του στο NRK, τόνισε ότι μπορεί εξωτερικά να δείχνει καλά, όμως στην καθημερινότητα δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο στην αναπνοή, έχει λιγότερη ενέργεια και αρρωσταίνει συχνότερα. Δραστηριότητες όπως η πεζοπορία ή το σκι, που απολάμβαναν μαζί, δεν είναι πλέον εφικτές.

Η ίδια η πριγκίπισσα παραδέχτηκε ότι μόνο η σκέψη της μεταμόσχευσης είναι ψυχολογικά απαιτητική, γνωρίζοντας τους κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια επέμβαση και την πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος. Όπως εξηγούν οι γιατροί, η μεταμόσχευση πνεύμονα αποτελεί έσχατη λύση και πραγματοποιείται μόνο όταν η νόσος έχει προχωρήσει σημαντικά και το προσδόκιμο ζωής είναι περιορισμένο.

Η ανακοίνωση για την επιδείνωση της υγείας της Μέτε-Μάριτ έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς πριν από λίγους μήνες ο πρωτότοκος γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορήθηκε για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Ο ίδιος αρνείται τις βαρύτερες κατηγορίες, ενώ έχει δηλώσει ότι θα παραδεχτεί ορισμένες ελαφρύτερες όταν ξεκινήσει η δίκη.

Παρά τις δυσκολίες, το παλάτι διαμηνύει ότι η πριγκίπισσα διάδοχος παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τον ρόλο της, προσαρμόζοντας τη δημόσια παρουσία της στις απαιτήσεις της υγείας της.

Με πληροφορίες από BBC