Νορβηγία: Επιδεινώνεται η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Νέα επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα εκπρόσωπός της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Λόγω αυτής της εξέλιξης, η 52χρονη πριγκίπισσα δεν αναμένεται να εμφανιστεί δημοσίως την επόμενη εβδομάδα όταν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου θα επισκεφθεί τη Νορβηγία.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση από το 2018, μια χρόνια νόσο εξαιτίας της οποίας οι πνεύμονες αποκτούν ουλές με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας μεταξύ άλλων αναπνευστικά προβλήματα.

Τον Δεκέμβριο, τα νορβηγικά ανάκτορα είχαν ανακοινώσει πως η Μέτε-Μάριτ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής της.

Η πριγκίπισσα δεν έχει αναλάβει καμία επίσημη δραστηριότητα από τις 28 Ιανουαρίου.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας του παλατιού, στις 9 Μαρτίου δήλωσε ότι: «όπως είναι γνωστό, η υγεία της έχει επιδεινωθεί και έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες ενόψει αξιολόγησης για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα. Χρειάζεται περισσότερο ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της έχει προσαρμοστεί στην κατάστασή της».

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της ήταν στις 28 Ιανουαρίου, για τα 100 χρόνια της βιβλιοθήκης Fredrikstad.

Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με πιέσεις αφότου αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύκροτη δίκη του μεγαλύτερου γιου της, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.