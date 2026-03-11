Νορβηγία: Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

Το παλάτι της Νορβηγίας σε νέα του ανακοίνωση, ανακοίνωσε ότι η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ παραμένει ευαίσθητη, καθώς η χρόνια νόσος της επιδεινώνεται.

Η 52χρονη σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, Μέτε-Μάριτ, πάσχει από πνευμονική ίνωση από το 2018, μια εκφυλιστική νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την αναπνοή και τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Όπως ανακοίνωσε το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο έδειξαν «σαφή επιδείνωση» της κατάστασής της.

Η πριγκίπισσα δεν έχει αναλάβει καμία επίσημη δραστηριότητα από τις 28 Ιανουαρίου και το πρόγραμμα της παραμένει κενό για τις επόμενες δύο εβδομάδες, γεγονός που ώθησε το νορβηγικό μέσο TV2 να ρωτήσει αν βρίσκεται σε άδεια ασθενείας.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας του παλατιού, στις 9 Μαρτίου δήλωσε ότι: «όπως είναι γνωστό, η υγεία της έχει επιδεινωθεί και έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες ενόψει αξιολόγησης για πιθανή μεταμόσχευση πνεύμονα. Χρειάζεται περισσότερο ξεκούραση και αποκατάσταση, και το επίσημο πρόγραμμα της έχει προσαρμοστεί στην κατάστασή της».

Η πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της ήταν στις 28 Ιανουαρίου, για τα 100 χρόνια της βιβλιοθήκης Fredrikstad. Την ίδια ημέρα, το παλάτι ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει σε ιδιωτική απομόνωση για τις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από PEOPLE