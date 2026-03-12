Νορβηγία: Αστυνομική επιχείρηση σε συναγωγή

Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από μια συναγωγή στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία, μετά από αναφορές για ένα περιστατικό, αν και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το νορβηγικό μέσο VG, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη συναγωγή.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά «ύποπτη συμπεριφορά» που αναφέρθηκε στην περιοχή.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ακριβώς έχει συμβεί στο σημείο.

Οι αρχές σημείωσαν ότι ένα άτομο φέρεται να έφυγε από την περιοχή της συναγωγής με ένα όχημα, ωθώντας τους αστυνομικούς να ξεκινήσουν την αναζήτηση του αυτοκινήτου.

Ένας δημοσιογράφος ανέφερε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στη συναγωγή και ότι κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει από την περιοχή που έχει αποκλειστεί.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν, των ΗΠΑ, όπου ένοπλος προσέκρουσε με το όχημά του στο κτίριο.

Με πληροφορίες από VG