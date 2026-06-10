Νορβηγία: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του γιου της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Το εφετείο της Νορβηγίας απέρριψε το αίτημα του Μάριους Μποργκ Χόιμπι για αποφυλάκιση από την προσωρινή κράτηση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε επικαλεστεί τη σοβαρή κατάσταση της υγείας της μητέρας του, πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ.

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο έκρινε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «υψηλή πιθανότητα ο Χόιμπι να διαπράξει νέα αδικήματα εάν αφεθεί ελεύθερος».

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο Όσλο είχε εγκρίνει το αίτημά του τη Δευτέρα, όμως η εισαγγελία άσκησε άμεσα έφεση, με αποτέλεσμα η αποφυλάκιση να ανασταλεί.

Marius Borg Høiby will not be released from custody.



"The Court of Appeal has concluded that there is still a strong degree of probability that Høiby will commit new criminal acts if he is released, the decision states, among other things."https://t.co/AH9XyclZcm — ChristinZ (@ChristinsQueens) June 10, 2026

Νορβηγία: Η ετυμηγορία αναμένεται την επόμενη εβδομάδα

Μετά τη νέα απόφαση στη Νορβηγία, ο Χόιμπι έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι και δεν κατανοούμε αυτή την απόφαση», δήλωσε η συνήγορός του, Έλεν Χόλαγκερ Άντενες, στο δημόσιο δίκτυο NRK.

Η απόφαση στη μεγάλη δίκη του Χόιμπι αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (15/6). Ο 29χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 40 κατηγορίες.

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται ότι βίασε τέσσερις γυναίκες ενώ κοιμούνταν, σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία. Η εισαγγελία έχει ζητήσει την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στη νορβηγική βασιλική οικογένεια και έχει επιβαρύνει περαιτέρω τη Μέτε-Μάριτ, η οποία δίνει εδώ και χρόνια μάχη με την πνευμονική ίνωση, μια χρόνια και ανίατη ασθένεια.

Lagmannsretten: Marius Borg Høiby skal ikke løslates fra varetekt https://t.co/ie0GIBuaX5 — Sten R.Helland (@StenRHelland) June 10, 2026

Νορβηγία: Η Μέτε-Μάριτ περιμένει μεταμόσχευση πνεύμονα

Σύμφωνα με νορβηγικά δημοσιεύματα, η Μέτε-Μάριτ βρίσκεται πλέον σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα. Για να ενταχθεί κάποιος σε αυτή τη διαδικασία, εκτιμάται ότι χωρίς μεταμόσχευση το προσδόκιμο ζωής του δεν ξεπερνά συνήθως τον έναν χρόνο.

Η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, χρησιμοποιεί πλέον συσκευή παροχής οξυγόνου στην καθημερινότητά της.

Η επιδείνωση της υγείας της είχε ως αποτέλεσμα η κόρη της, πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάντρα, να επιστρέψει εσπευσμένα από την Αυστραλία, όπου σπουδάζει, ενώ ο πρίγκιπας Χάακον συντόμευσε κατά μία ημέρα επίσημο ταξίδι του στην Ιαπωνία για να βρίσκεται στο πλευρό της.

Παρά τις ανησυχίες του Χόιμπι για τη μητέρα του, η αστυνομία είχε ταχθεί κατά της αποφυλάκισής του. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αρχικά κρίνει ότι η συνέχιση της κράτησης θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Μέτε-Μάριτ, δεδομένης της κατάστασης της υγείας της.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Όσλο, ο Χόιμπι φέρεται να δήλωσε ότι «είναι αφόρητο να βρίσκομαι εδώ μέσα ενώ η μητέρα μου είναι τόσο άρρωστη». Όπως είπε, κάθε επίσκεψή της στη φυλακή θα μπορούσε να είναι και η τελευταία.

Ο Χόιμπι είχε ζητήσει και τον Μάιο την αποφυλάκισή του με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, χωρίς επιτυχία. Τότε η υπόθεση είχε φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Νορβηγίας. Το νέο αίτημα των συνηγόρων του βασίστηκε στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της Μέτε-Μάριτ.

Με πληροφορίες από focuc.de