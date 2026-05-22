Νορβηγία: Αλλάζει το ωράριο πώλησης αλκοόλ ενόψει Μουντιάλ 

Αλλάζει το ωράριο πώλησης αλκοόλ στη Νορβηγία ενόψει Μουντιάλ.

Στη χώρα, η πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους απαγορεύεται βάσει νόμου μετά τις 3:00 τα ξημερώματα.

Αυτό αλλάζει για τους Νορβηγούς φιλάθλους, αφού το κοινοβούλιο ενέκρινε νέο μέτρο με το οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν το αλκοόλ και αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ.

Οι δήμοι θα μπορούν, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, να άρουν αυτήν την απαγόρευση σε χώρους που μεταδίδουν αγώνες της διοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας.

Νορβηγία: Πώς επηρεάζει τον νόμο για το αλκοόλ η διαφορά ώρας

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 διεξάγεται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, με τη διαφορά ώρας στην τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων ανά χώρα να είναι σημαντική.

Σημειώνεται, ότι στην εξαίρεση που αποφασίστηκε από το κοινοβούλιο, περιλαμβάνεται η πώληση μπύρας και κρασιού και όχι άλλων αλκοολούχων ποτών.

Η συμμετοχή της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού είναι η πρώτη της χώρας σε διοργάνωση τέτοιου μεγέθους, μετά το 1998.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ



