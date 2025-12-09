Νορβηγία: Ακυρώθηκε η εμφάνιση της νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο Όσλο

Μια συνέντευξη Τύπου στο Όσλο με τη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ, προσθέτοντας ότι δεν έχει εικόνα για το πού βρίσκεται η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Η Ματσάδο εμφανίστηκε δημόσια για τελευταία φορά στις 9 Ιανουαρίου, σε διαδήλωση στο Καράκας για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στην ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο για την τρίτη του θητεία ως προέδρου.

Η συνέντευξη Τύπου – που παραδοσιακά παραχωρεί ο νομπελίστας την παραμονή της τελετής απονομής – αναμενόταν να είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της 58χρονης μετά από 11 μήνες. Ωστόσο, αναβλήθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της και, λίγες ώρες αργότερα, ακυρώθηκε.

Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νόμπελ είπε: «Η συνέντευξη Τύπου ακυρώνεται για σήμερα και δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς και πότε θα έρθει.»

Σε ερώτηση αν θα μπορούσε να επαναπρογραμματιστεί για την Τετάρτη, απάντησε: «Δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις… Και εμείς είμαστε στο σκοτάδι.»

Το Ινστιτούτο δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει αναφέρει η ίδια σε συνεντεύξεις πόσο δύσκολο θα είναι το ταξίδι προς το Όσλο, Νορβηγία. Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε και πώς θα φτάσει για την τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.»

Η οικογένεια της Ματσάδο είχε φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα για την τελετή της Τετάρτης, αλλά οι δημοσιογράφοι που είχαν διαπιστευτεί για το γεγονός έλαβαν μηνύματα με την ένδειξη «επείγον» από τον επικεφαλής επικοινωνίας της επιτροπής μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης.

Η Ματσάδο ανακοινώθηκε ως η νικήτρια του φετινού βραβείου Ειρήνης τον Οκτώβριο, για τον επίμονο αγώνα της να «σώσει τη Βενεζουέλα από τη μοίρα της ως ένα βίαιο, αυταρχικό κράτος».

Συντηρητική πολιτικός, που συχνά περιγράφεται ως «Σιδηρά Κυρία της Βενεζουέλας», αφιέρωσε το βραβείο σε ανάρτησή της στο X «στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους της Βενεζουέλας και στον Ντόναλντ Τραμπ για τη καθοριστική υποστήριξή του στον αγώνα μας!».

Η μητέρα της Ματσάδο έφτασε στο αεροδρόμιο του Όσλο τη Δευτέρα. Η 84χρονη δεν έχει δει την κόρη της εδώ και έναν χρόνο.

Μετά την αναβολή της συνέντευξης Τύπου, είπε στο νορβηγικό κανάλι NRK ότι ήταν πολύ συγκινημένη.

Οι δύο γιοι της Ματσάδο και η κόρη της βρίσκονται επίσης στο Όσλο.

Η τοποθεσία της Ματσάδο δεν έχει γίνει δημοσίως γνωστή, αλλά ορισμένες αναφορές λένε ότι έχει φτάσει στην Ευρώπη, ενώ υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να έλαβε βοήθεια από τις ΗΠΑ για να διαφύγει λαθραία από τη Βενεζουέλα μέσω Πουέρτο Ρίκο.

