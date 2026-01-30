Νόμπελ Ειρήνης: Υποψίες ψηφιακής κατασκοπείας πίσω από την πρόωρη διαρροή του βραβείου

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ εκτιμά ότι ψηφιακή κατασκοπεία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την πρόωρη αποκάλυψη του ονόματος της νικήτριας του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025, αρκετές ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Όπως δήλωσε στο Reuters ο μόνιμος γραμματέας της Επιτροπής, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για την παραβίαση ούτε με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε. Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι «ο ψηφιακός τομέας παραμένει ο βασικός ύποπτος».

Η υπόθεση άρχισε να προκαλεί ερωτήματα στις 10 Οκτωβρίου, όταν τα στοιχήματα υπέρ της επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εκτοξεύτηκαν λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του βραβείου. Το συνολικό ποσό των στοιχημάτων έφτασε τα 2,2 εκατομμύρια δολάρια, παρότι το όνομά της δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως ούτε από ειδικούς ούτε από τα μέσα ενημέρωσης.

Στην έρευνα συμμετείχε και μία από τις τρεις υπηρεσίες πληροφοριών της Νορβηγίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο είτε εσωτερικής διαρροής είτε οργανωμένης κατασκοπείας από άτομο ή κρατική οντότητα.

Νόμπελ Ειρήνης: Άγνωστο ποιος απέκτησε πρόσβαση στην πληροφορία

Μέχρι στιγμής, πάντως, παραμένει άγνωστο ποιος και πώς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στην πληροφορία.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει αν το κίνητρο πίσω από τη διαρροή ήταν το οικονομικό όφελος μέσω στοιχηματισμού ή η υπονόμευση της αξιοπιστίας του θεσμού. Όπως τονίζεται, προτεραιότητα πλέον αποτελεί η ενίσχυση των μηχανισμών ασφαλείας ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας στη Βενεζουέλα. Όταν παρέλαβε το βραβείο, το αφιέρωσε -μεταξύ άλλων- στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο το προσέφερε αργότερα.

Η Νορβηγική Επιτροπή είχε ξεκαθαρίσει τότε ότι το Νόμπελ παραμένει συνδεδεμένο αποκλειστικά με το πρόσωπο ή τον οργανισμό που ανακηρύσσεται νικητής.