Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο της Βενεζουέλας

Παρά τις ελπίδες του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, η Νορβηγική Επιτροπή για τα Νόμπελ απένειμε το ιστορικό βραβείο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η María Corina Machado είναι εξέχουσα φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, γνωστή για τη δράση της υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η 56χρονη πολιτικός βραβεύεται, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «για τον ακούραστο αγώνα της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τις προσπάθειές της να πετύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Ivan Allen Jr. για το Θάρρος στην Κοινωνία (Social Courage Prize) ως αναγνώριση της στάσης της εν μέσω διώξεων.

Επίσης, έχει αναγνωρισθεί από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τον Εdmundo González με το Βραβείο Ζαχάροφ 2024, για τη συμβολή τους στον αντίλογο ενάντια στο καθεστώς της Βενεζουέλας.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Ματσάδο αποτελεί «μία από τις πιο εξαιρετικές μορφές θάρρους στη Λατινική Αμερική των τελευταίων ετών», χαρακτηρίζοντάς την «γυναίκα που κρατά αναμμένη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα αυξανόμενο σκοτάδι».

Στην τελετή απονομής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιόργκεν Βάτνε Φρίντνες, δήλωσε ότι η τιμηθείσα υπήρξε «μια ενοποιητική φιγούρα σε μια χώρα διχασμένη από δεκαετίες πολιτικής βίας», υπογραμμίζοντας πως «το βραβείο αυτό τιμά όλους όσοι υπερασπίζονται τη λαϊκή βούληση, ακόμη κι όταν διαφωνούν».

«Αυτό είναι η καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας βούληση να υπερασπιζόμαστε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμη κι όταν διαφωνούμε», ανέφερε ο Φρίντνες. «Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιζόμαστε αυτό το κοινό έδαφος».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πρώην βουλευτής και επικεφαλής του κόμματος Vente Venezuela, έχει περάσει τα τελευταία χρόνια σε συνεχή πολιτική δίωξη από το καθεστώς Μαδούρο. Το 2023 είχε κερδίσει με τεράστια διαφορά τις εσωκομματικές εκλογές της αντιπολίτευσης, αλλά αποκλείστηκε από τις προεδρικές κάλπες με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Η ίδια δήλωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter): «Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους Βενεζουελάνους που δεν έπαψαν να ελπίζουν, να παλεύουν και να ονειρεύονται μια ελεύθερη πατρίδα».

Σύμφωνα με την παράδοση, η τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Όσλο, παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας και των μελών της Επιτροπής.