Νόμπελ Ειρήνης: Η εμμονή του Τραμπ με το βραβείο που καθορίζει τη διπλωματία του

Η ανοιχτή επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης έχει πλέον μετατραπεί σε βασικό μοχλό της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Από τις μυστικές επαφές με τη Νορβηγία μέχρι τις ειρηνευτικές συμφωνίες στη Γάζα και την Ουκρανία, η προσωπική του φιλοδοξία φαίνεται να επηρεάζει την παγκόσμια ατζέντα.

Με λίγες ώρες να απομένουν πριν από την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ, η Ουάσιγκτον κινείται σε πυρετώδεις ρυθμούς. Η είδηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έδωσε νέα ώθηση στις ελπίδες του προέδρου, ενώ σύμμαχοί του στα αμερικανικά ΜΜΕ ζητούν ανοιχτά από την επιτροπή του Όσλο να του απονείμει το βραβείο.

«Όλοι μιλούν για το αν θα πάρει ο πρόεδρος Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης. Το αξίζει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μπράιαν Μαστ στο Fox News, ενώ ακόμη και πρώην Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι «υπάρχει συναίνεση» πως ο Αμερικανός πρόεδρος το αξίζει. Ο Τραμπ, φυσικά, φρόντισε να τους ευχαριστήσει δημόσια μέσω του Truth Social.

Πίσω από τις κάμερες, ο ίδιος έχει επιδοθεί σε προσωπικό lobbying προς τη Νορβηγία. Το καλοκαίρι τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ για να «συζητήσει» – μεταξύ άλλων – το βραβείο και τους δασμούς, ενώ σε προεκλογικές του δηλώσεις έχει πει: «Αν με έλεγαν Ομπάμα, θα το είχα πάρει σε δέκα δευτερόλεπτα».

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η επιθυμία του για το Νόμπελ υπήρξε κινητήριος μοχλός πίσω από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του. Η συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα —που αρχικά παρουσιάστηκε ως προσπάθεια ειρήνευσης— θεωρήθηκε από πολλούς ρίσκο, ενώ όταν δεν απέδωσε αποτελέσματα, ο Τραμπ έστρεψε το ενδιαφέρον του στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, συναντήθηκε με Άραβες ηγέτες και παρουσίασε το 20-σημείων σχέδιό του για ειρήνη, το οποίο εγκρίθηκε από το Ισραήλ και τη Χαμάς λίγες μόλις μέρες πριν από τη σημερινή ανακοίνωση των Νόμπελ. Όπως δήλωσε πρώην διαπραγματευτής στο Washington Post, «η προθεσμία της Παρασκευής, όταν ανακοινώνονται τα Νόμπελ, καθορίζει τον ρυθμό όλων των διαπραγματεύσεων».

Σε μια ειρωνική τροπή, η νορβηγική επιτροπή είχε ήδη ολοκληρώσει τις συνεδριάσεις της δύο μέρες πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και επικριτές της αμερικανικής πολιτικής αναγνωρίζουν ότι το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα συνιστά διπλωματικό ορόσημο.

Όπως έγραψε ο Ισραηλινός ακτιβιστής Γκέρσον Μπάσκιν: «Ο πόλεμος τελειώνει, οι δολοφονίες σταματούν. Και ναι, ο Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».

