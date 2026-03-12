Νομοσχέδιο στις ΗΠΑ ζητά έρευνα για τον θάνατο της 5χρονης Hind Rajab στη Γάζα

Η υπόθεση της 5χρονης Hind Rajab, που είχε προκαλέσει διεθνή συγκίνηση, επιστρέφει στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά μέσα από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις ΗΠΑ ζητά επίσημη έρευνα για τον θάνατό της, αλλά και απαντήσεις για ευρύτερα περιστατικά βίας σε βάρος αμάχων στη Γάζα.

Το Justice for Hind Rajab Act κατατέθηκε την Πέμπτη με πρωτοβουλία του Δημοκρατικού γερουσιαστή Πίτερ Γουέλτς από το Βερμόντ και της Δημοκρατικής βουλευτή Σάρα Τζέικομπς από την Καλιφόρνια. Οπως μεταδίδουν το Hollywood Reporter και άλλα αμερικανικά μέσα, το νομοσχέδιο ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση να ερευνήσει την υπόθεση του θανάτου της Hind Rajab και να ενημερώσει επίσημα το Κογκρέσο.

Το νομοσχέδιο δεν αποδίδει από μόνο του νομική ευθύνη. Ζητά όμως επίσημες απαντήσεις για το τι συνέβη, καθώς και έλεγχο για το αν τηρήθηκαν οι αμερικανικοί νόμοι και οι διεθνείς υποχρεώσεις σε σχέση με πιθανά εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Hind Rajab σκοτώθηκε στη Γάζα τον Ιανουάριο του 2024 και η υπόθεσή της έγινε γνωστή διεθνώς μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τις τελευταίες στιγμές της. Το όνομά της ήρθε ξανά στο προσκήνιο και μέσω της ταινίας The Voice of Hind Rajab, που σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα είναι υποψήφια για Οσκαρ διεθνούς ταινίας.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, το Hollywood Reporter αναφέρει ότι ανεξάρτητη έρευνα της Forensic Architecture είχε αμφισβητήσει τον ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού πως δεν υπήρχαν δυνάμεις του κοντά στο όχημα όπου βρισκόταν η Hind. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση και δεν συνιστά οριστική δικαστική κρίση.