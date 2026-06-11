Eίναι διαφήμιση με ΑΙ; Πρέπει να το λες!

Οποιαδήποτε διαφήμιση στη Νέα Υόρκη με AI «ηθοποιούς» αντί για ανθρώπους, θα παραβιάζει πλέον τη νομοθεσία εάν δεν αναφέρει με σαφή τρόπο ότι έχει χρησιμοποιηθεί «ψηφιακός performer» (synthetic performer).

Ο νόμος, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο από την κυβερνήτη Kathy Hochul, τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη. Το γραφείο της χαρακτηρίζει τον νόμο ως τον «πρώτο στη χώρα» που θα ενισχύσει τη διαφάνεια σε μια εποχή που, σύμφωνα με την Hochul, τα δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται σε όλες τις μορφές μέσων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών πλατφορμών και της ψηφιακής διαφήμισης.

Οι «ψηφιακοί performers» (synthetic performer) ορίζονται βάσει της νομοθεσίας ως «ψηφιακά δημιουργημένα media που εμφανίζονται ως πραγματικό πρόσωπο». Ο νόμος ισχύει για διαφημίσεις σε οποιοδήποτε μέσο.

«Στη Νέα Υόρκη, θέτουμε τους κανόνες αντί να αφήνουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ''χειρίζεται'' την κατάσταση», δήλωσε η Δημοκρατική Hochul, σε ανακοίνωσή της. Ο «απλός, ειλικρινής χαρακτηρισμός» που απαιτείται από τον νόμο «προστατεύει τους καταναλωτές, σέβεται το δημιουργικό μας εργατικό δυναμικό και διατηρεί τη Νέα Υόρκη στην πρώτη γραμμή της υπεύθυνης καινοτομίας», είπε.

Οι διαφημίσεις που δεν «αναγράφουν με εμφανή τρόπο» ότι έχουν χρησιμοποιήσει «ψηφιακό performer», θα υπόκεινται σε πρόστιμο 1.000 δολαρίων για την πρώτη παράβαση και 5.000 δολαρίων για τυχόν περαιτέρω παραβάσεις.

Υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στον νόμο για τις διαφημίσεις για ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, βιντεοπαιχνίδια και άλλα projects που περιλαμβάνουν «ψηφιακούς performers» σε ολόκληρο το έργο.

Επίσης, δεν ισχύει για ηχητικές διαφημίσεις ή διαφημίσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μετάφραση.

Αντιδράσεις για τον νόμο με τις διαφημίσεις με AI «ηθοποιούς»

Όταν ο νόμος βρισκόταν στο στάδιο της ψήφισης από την πολιτειακή νομοθετική εξουσία πέρυσι, η Αμερικανική Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών και αρκετοί άλλοι διαφημιστικοί οργανισμοί εξέδωσαν δηλώσεις εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους με τον νόμο.

Η 4As, όπως είναι πιο γνωστή η οργάνωση, δήλωσε σε μια ανάρτηση ότι θα έβλαπτε τους διαφημιστές «εισάγοντας αβεβαιότητα συμμόρφωσης στη διαδικασία διαφήμισης, επιβαρύνοντας τα brands (και τα πρακτορεία τους) που διαφημίζονται στη Νέα Υόρκη και υπονομεύοντας τη δημιουργική και τεχνολογική καινοτομία».

Άλλοι οργανισμοί, όπως η Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξέφρασαν σε δημόσιες δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψήφισης της νομοθεσίας ότι ανακουφίστηκαν βλέποντας ορισμένες από αυτές τις εξαιρέσεις αλλά παρέμειναν ανήσυχοι για τον ευρύ ορισμό του «ψηφιακού performer». Ο David Donovan, πρόεδρος του οργανισμού, ανέφερε σε δήλωσή του την Τρίτη ότι οι τοπικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν με τον νόμο.

Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του νόμου ήταν η SAG-AFTRA, η ένωση ηθοποιών που πρόσφατα επικύρωσε μια νέα σύμβαση με στούντιο και streamers, η οποία, όπως λένε, παρέχει περαιτέρω προστασία έναντι των συνθετικών ερμηνευτών.

Ο νόμος είναι ένας από τους πολλούς που προτάθηκαν ή θεσπίστηκαν σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας για τους ανθρώπους ή τον περιορισμό των πιθανών κινδύνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι υπάρχοντες νόμοι που έχουν ψηφιστεί, περιλαμβάνουν την απαγόρευση των deepfakes σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τον περιορισμό της συλλογής ορισμένων προσωπικών πληροφοριών και την απαίτηση μεγαλύτερης διαφάνειας από τις εταιρείες.

Αμέσως μετά την υπογραφή του νόμου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που πιέζει τις πολιτείες να μην προχωρήσουν σε ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κίνηση αυτή προέκυψε από τον φόβο ότι οι κανονισμοί σε όλες τις πολιτείες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στην Κίνα να προλάβει τις ΗΠΑ στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι επικριτές του εκτελεστικού διατάγματος υποστηρίζουν ότι θα επιτρέψει στις εταιρείες τεχνολογίας να λειτουργούν με ελάχιστη έως καθόλου εποπτεία.

Με πληροφορίες από Associated Press