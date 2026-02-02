«Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;» - Στο φως εκατοντάδες αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν

Τις τελευταίες ημέρες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εκατοντάδες αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας νέο γύρο δημόσιας και πολιτικής αντιπαράθεσης σε πολλές χώρες.

Τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, περιλαμβάνουν περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, βίντεο και χιλιάδες φωτογραφίες, και αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας προβλεπόμενης από τον Epstein Files Transparency Act, για πλήρη δημοσιοποίηση του υλικού.

Η μαζική διαρροή, έχει ήδη φέρει στο φως στοιχεία για τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της κοινωνικής ελίτ, ενώ παράλληλα αναζωπυρώνει την κριτική για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η υπόθεση του κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Στα νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται φωτογραφίες που καταγράφουν, σύμφωνα με αναφορές, στιγμές με τον πρίγκιπα Άντριου σε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη στάση πάνω από μια άγνωστη γυναίκα, αναζωπυρώνοντας την κριτική αλλά και τις αντιδράσεις για τη σχέση του πρώην βασιλικού μέλους με τον Έπσταϊν.

Παράλληλα, εγγραφές email δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε προσκαλέσει τον πρίγκιπα σε δείπνο με μια 26χρονη γυναίκα, γεγονός που, παρότι δεν αποδεικνύει ότι συνέβη κάτι επιλήψιμο, έχει προκαλέσει ευρύτερη αναστάτωση και ερωτήματα για την έκταση των επαφών μεταξύ των δύο. Η δημοσιοποίηση του υλικού έφερε και άλλες αποκαλύψεις που έχουν προσελκύσει διεθνή προσοχή -συμπεριλαμβανομένων πιθανών email και φωτογραφιών με προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς, όπως η πολιτική, οι επιχειρήσεις και ο χώρος των μέσων ενημέρωσης- αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει τεκμηρίωση για παράνομη συμπεριφορά.

Έπειτα, νέο αποχαρακτηρισμένο βίντεο δείχνει τον εκλιπόντα σε μια σκηνή, όπου τον ρωτούν για την περιουσία του και στη συνέχεια τον ρωτούν αν είναι σεξουαλικός παραβάτης.

«Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;», ήταν μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε σε ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, όπου τον απαθανατίζει να απαντά σε ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου.

Μέχρι τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί ποιος έκανε τις ερωτήσεις, ούτε πότε και γιατί γυρίστηκε το υλικό.

Νέα αρχεία Έπσταϊν: Πολιτικές πιέσεις και αντιδράσεις

Η δημοσιοποίηση των αρχείων έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να καλεί τον πρίγκιπα Άντριου να συνεργαστεί πλήρως με τις αμερικανικές αρχές και να καταθέσει για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αρχεία ενισχύουν τη συνεχιζόμενη δημόσια και θεσμική κριτική, ιδιαίτερα μετά τις εικόνες και τα email που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Επιπλέον, νέα έγγραφα φέρνουν στο προσκήνιο και άλλες υψηλού προφίλ προσωπικότητες που συνδέονται, έστω και επιφανειακά, με τον Έπσταϊν, δημιουργώντας πίεση για περαιτέρω διαφάνεια και επανεξέταση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ενώ μεγάλο μέρος των αρχείων έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, οι Αρχές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ερωτήματα γύρω από το υπόλοιπο υλικό, τις ενδεχόμενες περαιτέρω αποχαρακτηρίσεις και τη χρήση του ως εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η δημοσιοποίηση στα social media και στην παγκόσμια δημοσιογραφία δείχνει ότι το θέμα δεν πρόκειται να «σβήσει» σύντομα, και οι αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.